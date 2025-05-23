Азербайджан и Грузия обсудили межпарламентское сотрудничество

С визитом в Грузии находится делегация Милли Меджлиса Азербайджана. Она провела встречу с главой грузинского парламента и обсудила развитие сотрудничества.

Делегация Милли Меджлиса Азербайджана встретилась с председателем парламента Грузии Шалвой Папуашвили в рамках визита в страну, рассказала пресс-служба грузинского законодательного органа.

Стороны положительно оценили динамику развития отношений между Грузией и Азербайджаном, отметили в пресс-службе.

Шалва Папуашвили поблагодарил Баку за поддержку резолюции о статусе внутренне перемещенных лиц и беженцев из Абхазии и Южной Осетии на Генассамблее ООН.

Собеседники также подчеркнули продуктивное сотрудничество между странами на парламентском уровне, включая комитеты и группы дружбы. Кроме того, в ходе разговора была отмечена положительная динамика двусторонних визитов.