Вестник Кавказа

Министр спорта Грузии совершит визит в Азербайджан

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© Фото: Андрей Мурин/ “Вестник Кавказа“
Глава грузинского спорта Гоголадзе посетит Азербайджан для обсуждения ряда проектов между Тбилиси и Баку.

Министр спорта Грузии Шалва Гоголадзе совершит визит в Азербайджан. Чиновник поделился планами в рамках встречи с парламентской делегацией Азербайджана. 

Стороны обсудили расширение связей между странами в спортивной сфере. 

Гоголадзе планирует встретиться с главой Минспорта Азербайджана для обсуждения ряда проектов, которые будут способствовать развитию сотрудничества между странами в области спорта. 

Как отметил глава Минспорта Грузии, Азербайджан стал крупным центром проведения спортивных мероприятий, Баку обладает большим опытом в этом.

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