Министр спорта Грузии совершит визит в Азербайджан

Глава грузинского спорта Гоголадзе посетит Азербайджан для обсуждения ряда проектов между Тбилиси и Баку.

Министр спорта Грузии Шалва Гоголадзе совершит визит в Азербайджан. Чиновник поделился планами в рамках встречи с парламентской делегацией Азербайджана.

Стороны обсудили расширение связей между странами в спортивной сфере.

Гоголадзе планирует встретиться с главой Минспорта Азербайджана для обсуждения ряда проектов, которые будут способствовать развитию сотрудничества между странами в области спорта.

Как отметил глава Минспорта Грузии, Азербайджан стал крупным центром проведения спортивных мероприятий, Баку обладает большим опытом в этом.