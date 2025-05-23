Грузия поздравила Азербайджан с Днем независимости

Грузинское руководство направило в адрес Ильхама Алиева поздравления по случаю Дня независимости Азербайджана. Президент и премьер Грузии пожелали Азербайджану процветания.

Поздравительные письма направило президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву руководство Грузии.

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе от имени правительства Грузии и грузинского народа искренне поздравил Ильхама Алиева с Днем независимости Азербайджанской Республики.

"28 Мая – день, имеющий историческое значение, и символ стремления азербайджанского народа к свободе и независимости", - отметил он.

"Нас искренне радуют успехи и развитие нашего друга и стратегического партнера – Азербайджана. Уверен, что крепкая историческая дружба и сотрудничество между Грузией и Азербайджанской Республикой, направленные на общие интересы, развитие и стабильность региона, в будущем еще больше укрепятся"

– Кобахидзе

Он пожелал постоянного процветания, прогресса и еще больших успехов на пути государственного строительства.

Президент Грузии Михеил Кавелашвили от имени грузинского народа и от себя лично передал президенту Азербайджана и народу Азербайджана искренние поздравления по случаю 28 Мая - Дня независимости.

"Этот знаменательный день является ярким символом национальной гордости, стойкости и упорства азербайджанского народа

– Кавелашвили

В письме отмечается, что за свою историю Азербайджан преодолел множество трудностей, чтобы стать сильным, независимым государством, обладающим авторитетом на международной арене.

В Грузии высоко ценят образцовую дружбу и прочное стратегическое партнерство, объединяющее народы двух стран. Грузия и Азербайджан неизменно солидарны, руководствуясь взаимным уважением и общим взглядом на будущее, отметил грузинский президент.

"Грузия остается приверженной своей поддержке устойчивого развития Азербайджана. Убежден, что благодаря нашему тесному сотрудничеству мы сможем внести значительный вклад в обеспечение прочного мира и стабильности на Южном Кавказе"

– Кавелашвили

Президент Грузии добавил, что с нетерпением ожидает возможности приветствовать Ильхама Алиева в Тбилиси в ближайшем будущем, а также пожелал азербайджанскому лидеру и азербайджанскому народу мира, процветания и постоянных успехов.