Ильхам Алиев поделился публикацией в связи с Днем независимости Азербайджана

На страницах президента Азербайджана Ильхама Алиева в соцсетях было опубликовано поздравление с Днем независимости Азербайджана. Праздник отмечается 28 мая.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев поделился в своих аккаунтах в социальных сетях публикацией в связи с Днем независимости Азербайджана.

Напомним, 28 мая 1918 года была провозглашена Азербайджанская Демократическая Республика. Она стала первой демократической республикой не только в Азербайджане, но и на всем Востоке.

АДР была парламентской республикой, она имела государственные атрибуты – флаг, гимн и герб.

Азербайджанская Демократическая Республика существовала на протяжении 23 месяцев, она пала 28 апреля 1920 года.

Прежде в Азербайджане дата 28 мая была Днем Республики. С 2022 года 28 мая отмечается государственный праздник День независимости.