Кобахидзе поздравил Ильхама Алиева с Днем независимости Азербайджана

Глава грузинского правительства уверен, что отношения Грузии и Азербайджана продолжат укрепляться. Он сказал об этом, поздравляя лидера соседней республики с Днем независимости.

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе передал поздравления президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву по случаю Дня независимости республики. Об этом сказано в сообщении, опубликованном 27 мая на сайте главы азербайджанского государства.

"От имени правительства Грузии и грузинского народа искренне поздравляю Вас с Днем независимости Азербайджанской Республики. 28 мая – день исторического значения и символ стремления азербайджанского народа к свободе и независимости"

– Ираклий Кобахидзе

Глава правительства также подчеркнул, что в Грузии искренне рады успехам и развитию стратегического партнера – Азербайджана. Он выразил уверенность в том, что крепкая историческая дружба и сотрудничество между Тбилиси и Баку, направленные на общие интересы, развитие и стабильность региона, будут укрепляться еще больше.

"В этот знаменательный день независимости желаю вам дальнейшего процветания, прогресса и еще больших успехов в ваших усилиях по государственному строительству"

– грузинский премьер

Напомним, День независимости Азербайджана отмечается 28 мая. День независимости Грузии отмечался накануне.