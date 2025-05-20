Кобахидзе поздравил Ильхама Алиева с Днем независимости Азербайджана

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе передал поздравления президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву по случаю Дня независимости республики. Об этом сказано в сообщении, опубликованном 27 мая на сайте главы азербайджанского государства.
"От имени правительства Грузии и грузинского народа искренне поздравляю Вас с Днем независимости Азербайджанской Республики. 28 мая – день исторического значения и символ стремления азербайджанского народа к свободе и независимости"
– Ираклий Кобахидзе
Глава правительства также подчеркнул, что в Грузии искренне рады успехам и развитию стратегического партнера – Азербайджана. Он выразил уверенность в том, что крепкая историческая дружба и сотрудничество между Тбилиси и Баку, направленные на общие интересы, развитие и стабильность региона, будут укрепляться еще больше.
"В этот знаменательный день независимости желаю вам дальнейшего процветания, прогресса и еще больших успехов в ваших усилиях по государственному строительству"
– грузинский премьер
Напомним, День независимости Азербайджана отмечается 28 мая. День независимости Грузии отмечался накануне.