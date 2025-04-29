Вестник Кавказа

Грузия получила поздравления с Днем независимости от Азербайджана

Грузия получила поздравления с Днем независимости от Азербайджана
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Сегодня Грузия отмечает День независимости. В связи с этим МИД Азербайджана направил стране поздравления.

МИД Азербайджана поздравил Грузию с Днем независимости. Сообщение об этом распространила пресс-служба внешнеполитического ведомства.

"Поздравляем нашего друга, соседа и стратегического партнера Грузию с Днем независимости"

- МИД Азербайджана

Напомним, что Грузия отмечает День независимости 26 мая. Празднование приурочено к дате провозглашения независимости в 1918 году. Страна вновь получила независимость в 1991 году после всенародного референдума и принятия акта об этом 9 апреля.

Праздничные мероприятия пройдут сегодня на площади Орбелиани в центре Тбилиси. Гостей ждут концерты, мастер-классы и дегустации, а также на площади Свободы состоится парад военной техники.

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