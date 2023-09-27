Эдирне - османская жемчужина недалеко от Стамбула

Город хранит следы влияния османской, римской и византийской цивилизаций. Основан бывший Адрианополис был ещё во II веке римским императором Адрианом. После падения Римской империи город отошёл византийцам, а в XIV веке на эти земли пришли османы и город стал носить имя Эдренебол. Более 80 лет он был столицей могущественной Османской империи, что оказало большое влияние на его развитие: богатейшее культурное наследие привлекает в эти края множество туристов.
Что посмотреть в Эдирне?
- · Мечеть Селимие - величественное творение великого османского архитектора Мимара Синана, признанное объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО. Этот архитектурный шедевр с его впечатляющим куполом и изысканными деталями доминирует над городским пейзажем – мечеть видно из разных точек города. Комплекс Селимие, включает в себя медресе, библиотеку и другие здания.
- · Квартал Сарайичи находится на живописном речном острове, на котором раньше располагался дворец Эдирне, считавшийся одним из самых крупных у осман. Помимо руин дворца здесь также можно увидеть несколько старинных арочных мостов и внушительную Башню Правосудия.
- · Башня Правосудия - это творение знаменитого архитектора Мимара Синана. Он построил её в 1561 году по распоряжению султана Сулеймана Великолепного. Конструкция башни довольно интересна: она состоит из четырёх этажей, которые венчает острая вершина. На самом верху башни находится мраморный фонтан и небольшой бассейн. В этой башне решались самые важные судебные дела империи.
- · В конце XV века, с 1484 по 1488 год, местный архитектор Хайреддин всего в двух километрах от центра города построил Комплекс Баязида II, который включал в себя: мечеть, школу для будущих врачей, больницу, столовую, начальную школу для детей, комнату для гостей, хамам, кухню, склады, мельницу и мост, который всё это соединял. Сейчас там работает необычный музей медицины. Это вообще единственный музей в мире, где показывают, как выглядела настоящая османская больница. Можно посмотреть, какими инструментами лечили людей, как проходили процедуры и чем спасали пациентов. В 2004 году музей даже получил европейскую премию, хотя внутри всё довольно просто и без особых излишеств. Но от этого он не становится менее интересным.
Природные достопримечательности Эдирне
Живописные ландшафты Эдирне включают:
- · Залив Сарос с его безмятежными пейзажами
- · Реки Тунджа и Марица (Мерич), идеальные для водных развлечений
- · Национальный парк озера Гала - рай для любителей наблюдения за птицами
- · Тихую рощу Мусабейли
- · Особый район Караагач с его историческим железнодорожным вокзалом
Что попробовать в Эдирне?
Кулинарное наследие Эдирне славится своими уникальными блюдами:
- · Жареная печень - фирменное блюдо из тонко нарезанной печени, ставшее символом города
- · Брынза из Эдирне - местный деликатес со сливочным вкусом
- · Капама - изысканное блюдо из плова и дичи, баранины или же курицы, приготовленное в печи
- · Традиционные десерты: бадем эзмеси, халва дева-и миск и хрустящее миндальное печенье бадемли
Культурное наследие Эдирне
Фестиваль масляной борьбы Кыркпынар - культурное событие, занесенное в список нематериального наследия ЮНЕСКО. Эта древняя традиция, берущая начало в 1362 году, ежегодно привлекает тысячи туристов со всего мира. Также Эдирне известен своими традиционными ремеслами, признанными ЮНЕСКО:
- · Искусство эбру (турецкая мраморная роспись)
- · Изготовление керамической плитки
Про этот фестиваль стоит сказать отдельно, ведь это уникальное культурное событие, занесённое в список нематериального наследия ЮНЕСКО. Эта древняя традиция, берущая начало в 1362 году, ежегодно привлекает тысячи туристов со всего мира.
Как добраться до Эдирне?
Город находится недалеко от Стамбула (чуть больше 230 км), поэтому добраться до Эдирне можно за 2,5-3 часа на автомобиле, а из Анкары – приблизительно за 6 часов. Также до города можно доехать на поезде, что даст возможность насладиться живописными видами по пути.