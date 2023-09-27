© Фото: commons wikimedia

В разное время столицей Османской империи было пять городов. Один из них - Эдирне, который на протяжении истории кроме турок-османов находился под влиянием фракийцев, персов, греков, римлян и византийцев, и каждая из этих цивилизаций оказала на город свое влияние.

Древний город Адрианополь (Эдирне) всегда был важным транспортным узлом, а также сыграл значительную роль в культурном и политическом развитии региона. В Эдирне много интересной османской архитектуры, включая мечети, музеи, руины древних дворцов и базары. Также здесь можно посетить древние римские и византийские руины и увидеть самую большую в мире сковороду.

Где находится Эдирне?

Эдирне - это город в европейской части Турции, который относится к одноименной провинции. Эдирне находится на границе с Грецией и совсем недалеко от границы с Болгарией (историческая область Фракия сто лет назад была разделена между Турцией, Грецией и Болгарией).

Город расположен всего в 235 км к западу от Стамбула, на машине это расстояние можно преодолеть за 3 часа. В Эдирне стоит приезжать с ночевкой, но город можно посетить и во время однодневной поездки из Стамбула, в таком случае день будет очень насыщенным.

Что нужно знать об Эдирне?

Горд Эдирне был столицей быстро разраставшейся Османской империи на протяжении 84 лет - с 1369 по 1453 год. Но и сегодня чувствуется, что когда-то это был главный гордо могущественной империи, в первую очередь из-за главной мечети города - выдающегося архитектурного достижения исламской культуры.

Город был построен во II веке на месте поселения фракийцев римским императором Адрианом, оставившим значительное архитектурное наследие. Город получил название Адрианополь или Адрианополис, в 1365 году турки-османы переименовали город в Эдринаболи. Со временем название понемногу менялось и в конце концов получилось “Эдирне”.

Территория около Эдирне издавна была местом крупномасштабных сражений и осад, включая битву 378 года, когда готы разбили римскую армию и убили императора Валента.

Что посмотреть в Эдирне?

В Эдирне для посещения обязательны три мечети XIV-XV веков:

Эски Джами (самая старая в городе),

Учшерефели (мечеть трех балконов),

Селимие (самая известная мечеть города).

Селимие, построенная архитектором Синаном, внесена в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Ее высокие минареты, элегантные купола и замысловатый декор делают ее одной из самых интересных мечетей в Турции. Также при желании можно посмотреть еще мечеть Мурадие. Вход в мечети Эдирне, как и во все действующие мечети Турции - бесплатный, но необходимо надевать закрытую одежду и снимать обувь, женщинам нужно закрывать волосы.

На территории комплекса мечети Баязида II работает медицинский музей, реконструирующий обстановку больницы 15 века. Это место особенно интересует туристов. Входной билет стоит 20 лир, музей работает с 9:00 до 18:00. К комплексу ведет мост через реку Тунджа.

В Эдирне можно также увидеть Адрианопольскую синагогу, построенную в начале 20 века. Тогда это была самая большая синагога Турции. С 1983 года синагога была заброшена, но 8 лет назад завершились работы по реставрации и теперь здание открыто как для богослужений, так и просто посетителей.

Старый квартал Калеичи

По всему городу встречаются деревянные дома, фасады которых украшены красивым архитектурным декором, и изящные старые каменные мосты османской эпохи. Но особенно интересен центральный квартал Калеичи. Это сеть улиц, растянувшаяся к юго-западу от мечети Селимие. Самая интересная в отношении архитектуры османской эпохи улица Маариф Каддеси.

В музее турецкого и исламского искусства можно полюбоваться обширной коллекцией артефактов, рукописей и текстиля. Вход стоит 60 лир, время работы с 8:00 до 19:00. Рядом с Селимие находится первый музей Эдирне, посвященный археологии и этнографии, вход в него также стоит 60 лир.

Поскольку через город протекают две реки с притоками, в Эдирне очень приятно гулять по набережным, любуясь мостами и другими архитектурными сооружениями.

Также стоит увидеть руины дворца османских султанов в Эдирне XV века и Башню правосудия.

Самая большая в мире сковорода

Гигантская сковорода - это самая странная достопримечательность Эдирне. Сковорода диаметром в почти 7 метров использовалась в 2018 году для приготовления поварами 600 кг жареной печени - знакового блюда города Эдирне. Тогда же эта сковорода и была занесена в Книгу рекордов Гиннеса как самая большая в мире. Туристы могут увидеть сковороду недалеко от дороги на окраине города, перейдя мост через реку Марич. Там же находится кафе, где можно попробовать и само знаменитое блюдо.

В этой части города также есть железнодорожный вокзал, на котором выставлен исторический поезд, и лавандовые поля. В июне в Эдирне съезжаются на фестиваль лаванды. А вокзал интересен тем, что Эдирне был важной остановкой "Восточного экспресса".

Как передвигаться по Эдирне?

Центр города довольно компактный, так что удобно перемещаться пешком. В Эдирне ходят автобусы и маршрутки, есть такси, прокат автомобилей и велосипедов. Из Стамбула на автобусе можно добраться за примерно 3 часа (но придется еще добираться до центра города на долмуше), на поезде - за 4 часа.

Когда ехать в Эдирне?

Лучшее время для посещения Эдирне - это апрель-июнь и сентябрь-октябрь. В эти месяцы температура обычно комфортная: от 15°C до 25°C. К тому же весной все цветет, а осень тоже добавляет ярких красок.

В период с июля по август в Эдирне довольно жарко, температура часто превышает 30°C.

С декабря по февраль в Эдирне температура опускается до нуля или немного ниже. Но для того, чтобы знакомиться с культурными достопримечательностями города, это все равно хорошее время.