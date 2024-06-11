Две ноты протеста и открытая критика: Россия пролила свет на отношения с Арменией

Интеграция Армении с США и ЕС сводит на нет ее союзнические отношения с Россией. И Россия уже говорит об этом прямым текстом.

После завершения Карабахской войны правительство Никола Пашиняна получило карт-бланш для реализации своих прозападных устремлений. Россия была представлена Ереваном виноватой в поражении Армении, и поэтому армянские власти заговорили о новых и "более надежных" партнерах. Российское руководство долго терпело выходки Пашиняна и его приближенных, но с сентября 2023 года официальная Москва не сдерживает себя в критике союзника по ОДКБ и ЕАЭС.

"Бумажный зонтик" НАТО

Свежий инфоповод для реальной оценки Москвой поведения Еревана дало интервью замглавы МИД России Михаила Галузина "Комсомольской правде". В нем подчеркивается, что интеграция с Западом может поставить крест на союзнических связях Армении с Россией.

"Дальнейшее размывание суверенитета Армении в сфере безопасности и переход на западные лекала под "бумажный зонтик" США и НАТО просто сделает невозможным сохранение единого оборонного пространства с Россией и в рамках ОДКБ"

- Михаил Галузин

Он выразил надежду, что руководству Армении "хватит политической мудрости" на понимание важности отношений с РФ для безопасности и экономического благополучия республики и осознание "иллюзорности обещаний Запада".

Критика Галузина - событие не исключительное, а трендовое. Давайте вспомним более ранние заявления российских властей.

"Армения ведет себя не по-союзнически"

9 июня Россия направила Армении дипломатическую ноту протеста - вторую в истории отношений. Причиной стал состоявшийся за неделю до этого визит армянского посла на Украине Владимира Карапетяна и главы администрации района Нор-Норк Еревана Тиграна Тер-Маргаряна в украинский город Буча. "Мы гордимся мужеством украинского народа и всегда готовы поддержать Бучу и другие пострадавшие от военных действий общины", - заявил Тер-Маргарян. Пресс-секретарь МИД РФ Мария Захарова назвала событие "недружественным шагом".

В прошлом месяце Россия и Армения находились на грани дипломатического скандала. 22 мая Никол Пашинян заявил, что два государства-члена ОДКБ помогали Азербайджану в завершении Карабахской войны в 2020 году. Названия стран премьер не уточнил, но через два дня посол России в Армении Сергей Копыркин был вызван в Москву для консультаций.

В апреле глава МИД РФ Сергей Лавров раскрыл информацию о том, что не удалось согласовать с армянскими властями отправку миссии ОДКБ на условную армяно-азербайджанскую границу. Зато Ереван согласовал аналогичную миссию наблюдателей Евросоюза. Тогда же Лавров выразил надежду на то, что президент России Владимир Путин сможет обсудить с Пашиняном напрямую проблемные вопросы.

Примечательно, что после майской встречи Пашиняна и Путина в Москве секретарь Совбеза Армении Армен Григорян сказал, что Путин якобы спрашивал у Пашиняна, не хочет ли Ереван, чтобы Россия вывела пограничников с иранской и турецкой границ Армении.

Еще раньше, в марте, на фоне сомнений Пашиняна в эффективности ОДКБ и членстве в ней Армении Лавров предложил Еревану определиться с выбором. "Так, что мы все ждем, когда же нам официально подтвердят, каким же будет окончательное решение Армении. А том нам говорят: “А вот здесь мы де-факто подморозим в ОДКБ. А захотим и де-юре подморозим. Ну ЕАЭС нам пока интересен, потому, что мы что-то оттуда получаем”. Не очень приглядная картинка получается", - сказал он 2 марта по итогам Антальского дипломатического форума, подчеркнув, что Армения ведется линию на ухудшение отношений с РФ и действует не по-союзнически.

"Мы бы очень хотели, чтобы наши армянские коллеги, наши армянские партнеры для себя определились, как они хотят дальше жить и как хотят выполнять на взаимной основе те договоренности, которые нас связывают в самых разных интеграционных структурах (включая ОДКБ)"

- Сергей Лавров

В том же месяце Захарова прокомментировала предстоящую встречу Пашиняна с госсекретарем США Энтони Блинкеном и главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен в Брюсселе. "В Вашингтоне, Брюсселе и Ереване наигранно недоумевают, почему предстоящая 5 апреля встреча высокого уровня Армения – ЕС – США вызывает у многих беспокойство. Утверждают, будто она не направлена против какой-либо третьей стороны. Подобные мероприятия вызывают беспокойство в России, потому что представители США и ЕС прямо говорят нашим партнерам, что их основная направленность — исключительно против России. Прямо так и говорят, открытым текстом", — написала она в своем Telegram-канале.

Предупреждение Путина

В конце прошлого года сам президент России Владимир Путин предостерег Армению от выхода из евразийских структур. "Не думаю, что в интересах Армении как-то прекратить свое членство в СНГ, ЕврАзЭС, ОДКБ. В конечном итоге, это выбор государства", - сказал Путин на итоговой пресс-конференции. Поводом к заявлению стали ставшие постоянными отсутствия армянских представителей на заседаниях СНГ, ОДКБ и ЕАЭС.

В октябре 2023 года Сергей Лавров назвал заявление Пашиняна о неэффективности ОДКБ "суверенным выбором" и выразил надежду, что российско-армянские связи сохранятся. При этом ответное заявление МИД РФ было на порядок жестче: слова премьера Армении сочли проявлением "инспирируемых Западом" процессов, деструктивных для союзнических отношений с Россией и имеющих системный характер. Ведомство обвинило официальный Ереван в том, что "ритмичной работе вместе с Россией и Азербайджаном" он предпочел "шарахания и бегание на Запад". "Убеждены, что ереванское руководство совершает огромную ошибку, сознательно пытаясь обрушить многогранные и многовековые связи Армении с Россией и делая страну заложником геополитических игр Запада", — добавили в МИД России.

Эти и многие другие критичные заявления из МИД, Госдумы и других государственных структур России стали логичным следствием практических шагов правительства Армении по интеграции с западными структурами и его критики в отношении России и евразийской интеграции. Судя по всему, Пашинян, если удержится у власти, продолжить гнуть эту же линию. 21 июня в парламенте Армении пройдут слушания по референдуму о присоединении к Евросоюзу, а сегодня Париж и Ереван достигли новых договоренностей в военно-техническом сотрудничестве.