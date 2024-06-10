Армения и США заявили о важности стратегического партнерства

Представители Армении и США продолжают развивать тему стратегического партнерства. Она в частности поднималась на переговорах главы МИД Армении и замглавы Госдепа в Ереване.

Переговоры главы армянского МИД Арарата Мирзояна и заместителя госсекретаря США по вопросам управления и ресурсов Ричарда Вермы прошли накануне в Ереване. Подробности рассказали в армянском внешнеполитическом ведомстве.

Беседа состоялась в ходе официального визита американской делегации, в состав которой вошли мэры и представители муниципалитетов США. Это первый подобный визит в армяно-американских отношениях.

В ходе переговоров обсуждались такие вопросы, как расширение повестки стратегического партнерства Еревана и Вашингтона, а также региональная тематика.

Напомнив о прошедшем 12 июня в столице Армении итоговом заседании двустороннего стратегического диалога, Мирзоян пояснил, что тогда стороны не только акцентировали внимание на обогащении сотрудничества и открытии новых направлений, но и договорились работать над новым этапом, а именно выведением армяно-американских отношений на новый для сторон уровень стратегического партнерства.

"Значит, мы движемся в правильном направлении, у нас есть ощутимые результаты"

– Мирзоян

Верма же обратил внимание на важность стратегического партнерства для американской стороны.

"Мы хотим иметь четкую дорожную карту того, как можем добиться прогресса в ключевых областях: мира, экономики, торговли, контактов между людьми и поднять наше сотрудничество на новый уровень"

– замгоссекретаря

Кроме того, Верма и Мирзоян поговорили о децентрализованном сотрудничестве, имея в виду взаимодействие между армянскими областями и городами с одной стороны и американскими штатами и городами с другой.

Поднимались и вопросы региональной безопасности. Так, армянский министр рассказал об усилиях по нормализации отношений с Азербайджаном, в том числе – в направлении заключения мирного договора.

Коснулись стороны также экономической тематики, в том числе открытия транспортных коммуникаций.