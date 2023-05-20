Что осталось на Ближнем Востоке от Омейядского халифата

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Омейядский халифат со столицей в Дамаске просуществовал меньше века – с 661 по 750 год. Основоположником Омейядской династии и первым ее правителем стал Муавия ибн Абу Суфьян. Во время правления династии территории халифата были расширены: в него вошли территории протяженностью от Испании до Индии, а также некоторые земли северной Африки.

Омейяды терпимо относились к другим культурам. Жители могли исповедовать свои религии, но должны были уплачивать специальный налог, который не платили мусульмане. Также, представителям другой веры было разрешено занимать высокие посты. Архитектурные памятники династии Омейядов весьма разнообразны.

Большая мечеть Дамаска

Большая мечеть Дамаска (или же Мечеть Омейядов) - одна из старейших мечетей мира, а также одна из крупнейших и самых почитаемых у мусульман. Она была возведена в начале VIII века на месте храма Иоанна Крестителя. В мечети находятся мощи почитаемого не только у христиан, но и у мусульман Иоанна Крестителя (у мусульман он носит имя Яхья). На территории мечети также захоронен султан Египта и Сирии, военачальник Салах-ад-Дин.

В ходе строительства мечети были сохранены некоторые материалы и элементы архитектуры зданий, находившихся в этом месте. Например, угловые башни стали основаниями для минаретов, которые считаются самыми ранними на территории Сирии. При отделке здания использовались различные материалы и техники.

По некоторым данным, в структуру именно этой мечети впервые были включены новые элементы, например, максура, которая представляла собой специальное место для совершения намаза правителями. Мечеть Дамаска впоследствии служила примером для строительства мечетей. Старый город в Дамаске, где находится Большая мечеть, - объект Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Купол Скалы

Купол Скалы, который находится в Иерусалиме на Храмовой горе, считают одним из самых старых религиозных сооружений мира. Эту мечеть построили вокруг утеса, с которого пророк Мухаммед вознесся на небеса. При отделке здания было использованы несколько техник, здесь есть и мозаика, и разноцветное стекло, и мрамор, и конструкции из металла. Тем самым в архитектуре сочетаются мотивы нескольких эпох. Мечеть - объект Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Аль-Акса

Мечеть Аль-Акса также расположена на Храмовой горе. Ее название в переводе означает "отдаленная". Считается, что это вторая мечеть, построенная на земле, а также третья святыня ислама и первая кибла (или же место направления молитвы). Мечеть изначально была построена Умаром I, но во времена Аль-Валида была перестроена. Позднее из-за землетрясений здание еще не раз реконструировалось, что влияло на структуру как самой мечети, так и прилегающих к ней территорий.

Кусайр-Амра

Крепость Кусайр-Амра (Кусейр-Амра) на территории современной Иордании была воздвигнуто в VIII веке и служила резиденцией Омейядов. Во время правления этой династии подобные замки часто строились в пустынях. Сооружение сильно подверглось разрушениям. Уцелел лишь банный комплекс, который считают одним из самых ранних в исламской культуре. Хорошо сохранились и фрески. Что примечательно, они были созданы не мусульманскими мастерами, а византийскими. Кусайр-Амра - объект Всемирного наследия ЮНЕСКО.