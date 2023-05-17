Президент Ирана обещал ответить на удар Израиля и смерть генерала КСИР

Иран даст ответ на удар израильской авиации по дипломатическим представительствам Ирана в Дамаске, заверил президент ИРИ Эбрахим Раиси.
По его словам, Израиль никогда не сумеет выполнить свои цели, используя методы, подобные налету.
"Это … преступление не останется без ответа"
– Раиси
Президент подчеркнул, что своими действиями Израиль нарушает нормы международного права.
Иранский политик уточнил, что ставшие жертвами налета генералы КСИР Мохаммад Реза Захеди и его заместитель были военными советниками в Дамаске.
Напомним, общее число жертв налета составляет минимум 11 человек.
Стоит отметить, что таким же образом погиб в январе командир разведслужбы спецназа КСИР. Юсеф Омид Заде стал жертвой налета израильских ВВС, уничтоживших дом высотой в 4 этажа. Однако нынешняя атака – первое нападение Израиля на иранское дипломатическое ведомство.