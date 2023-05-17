Президент Ирана обещал ответить на удар Израиля и смерть генерала КСИР

Совершенный ВВС Израиля накануне вечером налет на иранские посольство и консульство в Дамаске не останется без ответа со стороны Тегерана, заявил президент ИРИ Эбрахим Раиси.

Иран даст ответ на удар израильской авиации по дипломатическим представительствам Ирана в Дамаске, заверил президент ИРИ Эбрахим Раиси.

По его словам, Израиль никогда не сумеет выполнить свои цели, используя методы, подобные налету.

"Это … преступление не останется без ответа"

– Раиси

Президент подчеркнул, что своими действиями Израиль нарушает нормы международного права.

Иранский политик уточнил, что ставшие жертвами налета генералы КСИР Мохаммад Реза Захеди и его заместитель были военными советниками в Дамаске.

Напомним, общее число жертв налета составляет минимум 11 человек.

Стоит отметить, что таким же образом погиб в январе командир разведслужбы спецназа КСИР. Юсеф Омид Заде стал жертвой налета израильских ВВС, уничтоживших дом высотой в 4 этажа. Однако нынешняя атака – первое нападение Израиля на иранское дипломатическое ведомство.