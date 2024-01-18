Шевченко: Саладин — символ борьбы мусульман с Западом

Салах ад-дин, известный в России и Европе под именем Саладин, – легендарный мусульманский лидер, живший в XII веке. Мудрый правитель, снискавший уважение не только своих подданных, но и противников. В 1187 году Саладин вернул под контроль мусульман Иерусалим.

Историк, журналист Эльмар Гусейнов и политик Максим Шевченко поговорили о личности выдающегося полководца и его влиянии на современный исламский мир.

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