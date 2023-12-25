Удар по Дамаску - что известно о происшествии?

По зданию в столице Сирии ударили сегодня, как сообщает сирийская сторона, израильские военные. В результате погибли несколько человек, среди них командир разведки КСИР.

Жилой дом в пригороде Дамаска сегодня подвергся атаке ЦАХАЛ, сообщает сирийское агентство SANA.

В результате ракетного удара по жилому зданию в Дамаске погиб командир разведывательной службы сил специального назначения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции, иранский генерал Юсеф Омид Заде, передает телеканал Al Hadath.

Четырехэтажное здание в квартале Меззе, где по некоторым данным размещались иранские военные офицеры, полностью разрушено в результате удара.

В КСИР сообщили о гибели в результате ракетного удара, четырех иранских военных советников и ряда сирийских военных. Один из погибших офицеров - замглавы разведки спецподразделения КСИР "аль-Кудс" генерал Садег Омидзад, пишет издание Shargh.

Также есть информация о нескольких погибших местных жителях.

Палестинская радикальная группировка "Исламский джихад" сообщила, что ее лидер Зияд Наххале не находился в здании во время удара, так как атакованное здание не является штаб-квартирой движения.