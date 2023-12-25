США предложили объединиться Израилю с арабами против Ирана

Дать достойный отпор Ирану и его сателлитам может только объединение Израиля и арабских государств. Об этом заявил глава Госдепартамента США в ходе выступления в Давосе.

Глава Госдепа США заявил о том, что для разрешения Ближневосточного конфликта Израиль должен объединиться с арабским миром. По его словам, арабы готовы к союзу с еврейским государством, однако нужно согласие израильского руководства.

«Обеспечить подлинную региональную интеграцию и обеспечить долговременные интересы безопасности возможно только при условии палестино-израильского урегулирования»

– Энтони Блинкен

Далее он подчеркнул, что только союз Израиля и арабских стран может противостоять Ирану и его союзникам.