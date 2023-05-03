Израиль нанес удар по территории Сирии

Сирийские системы ПВО сегодня ночью отразили удар ракет, которые были направлены со стороны Израиля. В результате атаки Сирия понесла материальные потери.
Израильские военные совершили атаку на окрестности Дамаска с помощью ракетных установок. Об этом на странице в соцсетях заявило Минобороны Сирии.
В процессе атаки сирийская сторона получила материальный ущерб.
"Наши средства ПВО перехватили и сбили некоторые из ракет"
– министерство обороны Сирии
По информации канала Al Hadath нападение было совершено на проиранских военных, которые расположились на сирийской территории.
Отмечается, что ранее в пятницу 9 февраля сирийским военным удалось перехватить беспилотник с западной стороны Дамаска.