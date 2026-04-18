Что и кому продает Армения? Почему изменилась структура армянского экспорта?

Объем армянского экспорта за 2025 год составил всего $8,4 млрд, а годом раньше - $28,18 млрд. Столь заметное падение экономисты увязали с прекращением схемы реэкспорта драгметаллов и золота из России в ОАЭ и Гонконг, которая действовала около года. Расскажем, на чем держится армянская экономика и что может измениться в ближайшие годы.

Продукция пищевой промышленности

Продукция пищевой промышленности одна из наиболее значимых групп в экспорте Армении в страны ЕАЭС, СНГ и Евросоюза. Из Армении вывозят:

Алкогольные напитки . Хотя Армения в 2021 году официально отказалась от бренда «коньяк» в пользу «бренди», продукция армянских коньячных заводов по-прежнему цениться за рубежом.

Продукция текстильной промышленности

Потенциал армянкой текстильной промышленности сохранился с советских времен. Хотя многие крупные фабрики законсервированы, Армения продолжает производить текстильную продукцию:

Куртки, рабочая одежда и другие готовые изделия. Например, армянские фабрики шьют одежду для европейских брендов, таких как Zara и Max Mara.

Продукция тяжелой промышленности

Наибольший удельный вес армянского экспорта приходится на полезные ископаемые и руды:

Медный концентрат. Основной покупатель — Китай (87% поставок в первом полугодии 2025 года).

Руды с повышенным содержанием драгметаллов. Их в значительном количестве скупает Швейцария.

Ювелирные изделия

В 2024 году драгоценные металлы (необработанное или полуобработанное золото, серебро в чистом виде или в виде порошка) и ювелирные изделия составляли 62% в структуре экспорта Армении, во многом благодаря реэкспорту из России. Но счастье длилось всего один год, поскольку весной прошлого года страны G7 и ЕС ввели запрет на импорт российских алмазов, включая те, которые были обработаны в третьих странах. Так в первом полугодии 2025 года экспорт этой категории товаров составил $1,3 млрд, что на 77% меньше по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.

Электроэнергия

Единственная вид энергии, который Армения может экспортировать, это электричество. Ее экспорт главным образом направлен в Иран по схеме «электроэнергия в обмен на газ». Армения отправляет 3 кВт/ч за каждый полученный кубометр газа. Однако с учетом войны в Иране будущее энергетического сотрудничества предугадать сложно.

Перспективный экспорт

Эксперты выделяют два направления, которые могут быть востребованы в будущем:

Продукция химической промышленности. В последние годы наблюдается рост экспорта товаров этой категории. Например, по данным на 2025 год, экспорт продукции химической промышленности из Армении в 2024 году составил $166 млн. Эта категория товаров занимала около 5% в структуре экспорта страны в страны ЕАЭС. В нее вошли мыло, стиральные порошки, а также шампуни и косметика.

