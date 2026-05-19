7 блюд, названных в честь знаменитых людей

Какие блюда названы в честь известных людей и как появились их названия? История происхождения знаменитых блюд мировой кухни полна интересных подробностей. Расскажем о семи популярных блюдах, истории создания известных рецептов и реальных людях, в честь которых они названы.

Сэндвич — перекус для графа Сэндвича

Название одного из самых распространенных блюд связывают с Джоном Монтегю, четвертым графом Сэндвичем, жившим в XVIII веке. Согласно популярной версии, аристократ любил карточные игры и однажды попросил подать ему мясо между двумя ломтиками хлеба. Так он мог есть, не отвлекаясь от партии и не пачкая рук. История получила известность примерно в 1762 году. При этом хлеб с начинкой существовал задолго до графа: его заслуга не в изобретении самого блюда, а в том, что его имя закрепилось за таким способом подачи еды. Так обычный перекус стал частью мировой гастрономической культуры.

Бефстроганов — русское блюдо с французскими корнями

Бефстроганов, или говядина по-строгановски, получил название благодаря фамилии знатного рода Строгановых. Это блюдо из небольших кусочков говядины в соусе стало одним из самых узнаваемых представителей русской кухни за рубежом. Точная история его создания остаётся предметом споров. По одной из версий, рецепт придумал повар, служивший графу Александру Григорьевичу Строганову. По другой, блюдо появилось на кухне графа Григория Александровича Строганова. Существует также рассказ о поваре Андре Дюпоне, который якобы адаптировал французские кулинарные приёмы к русским продуктам. Достоверно установить автора рецепта не удалось. Однако сочетание обжаренной говядины, лука, грибов и сметанного соуса сделало бефстроганов популярным далеко за пределами России.

Яйца Бенедикт — завтрак с двумя версиями происхождения

Яйца Бенедикт — блюдо из половинок английского маффина, ветчины или бекона, яиц пашот и голландского соуса. Его название связывают сразу с двумя историями. Согласно одной из них, в 1894 году брокер Лемюэль Бенедикт пришёл в нью-йоркский отель и попросил приготовить тосты с маслом, беконом, варёными яйцами и голландским соусом. Шеф-повар Оскар Чирки оценил сочетание и включил его в меню, немного изменив состав. Другая версия относит появление блюда к одному из ресторанов. Там его якобы заказала семейная пара по фамилии Бенедикт. Однозначно подтвердить одну из историй не удалось, но название прочно закрепилось за классическим завтраком.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Пицца «Маргарита» — блюдо в честь итальянской королевы

История пиццы «Маргарита» связана с королевой Италии Маргаритой Савойской. По распространённому преданию, в 1889 году во время визита монаршей четы в Неаполь пиццайоло Раффаэле Эспозито приготовил для королевы несколько вариантов пиццы. Особенно ей понравилась лепёшка с томатами, моцареллой и базиликом. Красный, белый и зеленый цвета ингредиентов напоминали итальянский национальный флаг. Блюдо назвали в честь королевы. Эта история стала частью гастрономического фольклора Неаполя, хотя историки продолжают обсуждать достоверность отдельных её деталей. Сама пицца с подобными ингредиентами могла существовать и до королевского визита.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Салат «Цезарь» и Юлий Цезарь

Несмотря на звучное название, знаменитый салат не связан с римским императором. Его автором считается итальянский ресторатор Чезаре Кардини, работавший в мексиканском городе Тихуана. По наиболее распространенной версии, салат появился в 1924 году в ресторане Кардини. В День независимости США посетителей оказалось больше, чем ожидалось, и повар приготовил блюдо из имевшихся продуктов. В классическом варианте использовались листья салата ромэн, гренки, сыр пармезан, яйца, оливковое масло, лимонный сок и соус. Салат быстро приобрёл популярность, а имя его создателя стало известно во всём мире. Позднее появилось множество вариантов рецепта, в том числе с курицей и морепродуктами.

Персики «Мельба» — десерт для оперной дивы

Французский шеф-повар Огюст Эскофье создал десерт, который назвал в честь австралийской оперной певицы Нелли Мельбы. В основе блюда — персики, ванильное мороженое и малиновый соус. История началась в 1890-х годах, когда певица выступала в Лондоне. Эскофье был впечатлён её талантом и посвятил ей кулинарное творение. Первоначальная версия десерта подавалась в эффектной композиции, связанной с образом лебедя. Позднее рецепт приобрёл более привычный вид.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Устрицы «Рокфеллер» — самый богатый вкус Нового Орлеана

В 1899 году в новоорлеанском ресторане Antoine's появилось блюдо из устриц, запеченных с насыщенным зеленым соусом. Его назвали Oysters Rockefeller — в честь американского предпринимателя Джона Рокфеллера, которого тогда считали одним из богатейших людей мира. Название должно было подчеркнуть необычайную насыщенность и «богатство» вкуса. При этом нет оснований утверждать, что сам Рокфеллер придумал рецепт или регулярно заказывал это блюдо. Точный состав оригинального соуса ресторана Antoine's до сих пор хранится в секрете. Современные рецепты часто включают зелень, сливочное масло и панировочные сухари.