Как русскую балерину увековечили в десерте?

Из-за чего Австралия и Новая Зеландия спорят уже почти 100 лет? Почему десерт «Павлова» так называется? Почему он стал культурным символом? К 100-летию гастролей Анны Павловой в Австралии и рождению легендарного десерта.

Рождение легенды

В 1920-е годы прима-балерина Анна Павлова совершала триумфальное мировое турне. В 1926 году она посетила Австралию и Новую Зеландию, где ее грация, легкость и воздушность произвели настоящий фурор. Публика была в восторге, а повара решили увековечить звезду в сладком виде.

По новозеландской версии, десерт придумал шеф-повар одного из отелей Веллингтона специально для Анны.

По австралийской — в 1935 году в отеле Esplanade в Перте шеф Герберт «Берт» Саксе создал рецепт, а менеджер отеля, попробовав его, воскликнул: «Он легкий, как Павлова!» Сам Саксе признавался, что долго экспериментировал, чтобы безе получилось хрустящим снаружи, но мягким внутри.

На самом деле история сложнее. Исследования показывают, что похожие десерты из безе со сливками и фруктами существовали в Европе (особенно в немецкой и австрийской кухне — Schaumtorte) еще в XIX веке. Рецепты с кукурузным крахмалом, которые дают ту самую мягкую серединку, публиковались в Америке с 1860-х. Эмигранты привезли идеи в Океанию, а название «Павлова» и финальный облик десерт приобрел именно там в конце 1920-х — начале 1930-х.

Первый рецепт под названием «Павлова» появился в Новой Зеландии в 1927–1929 годах (в книге Davis Dainty Dishes и других изданиях). В Австралии — в 1935-м. Новозеландцы чаще ссылаются на более ранние упоминания, австралийцы — на «классический» рецепт с нужной текстурой. Спор продолжается до сих пор, и это только добавляет десерту шарма.

Как подают «Павлову» в разных странах

Легкое, как балетная пачка, хрустящее снаружи и нежное, почти маршмэллоу; внутри безе, щедро покрытое взбитыми сливками и яркими фруктами. Это «Павлова» — один из самых узнаваемых десертов мира.

Классическая «Павлова» — это большая круглая основа из безе (часто с добавлением уксуса или кукурузного крахмала для мягкой сердцевины), взбитые сливки и свежие фрукты. Но в каждой стране и даже регионе она приобретает свой характер.

В Новой Зеландии — это настоящий символ Рождества и летних праздников. Его часто украшают киви (национальный фрукт), клубникой, малиной и маракуйей. Десерт любят делать в форме венка. Текстура — максимально воздушная.

В Австралии популярны вариации с маракуйей и иногда ананасом. Австралийцы гордятся «своим» рецептом и экспериментируют: добавляют тропические фрукты (манго, бананы), ягоды или даже делают шоколадные и карамельные версии. На Рождество часто подают большую «Павлову» как центральный десерт.

В Великобритании чаще используют клубнику и иногда малину. Есть и шоколадная «Павлова».

В других странах десерт адаптировали под местные вкусы:

В США и Канаде — с сезонными ягодами, иногда с орехами или в мини-формате.

В ЮАР и других странах с тропическим климатом — с местными фруктами, йогуртом вместо сливок или веган-вариантами на аквафабе.

В России и Европе — часто с ягодами, манго, персиками или даже в «деконструированном» виде (крем, крошка безе и фрукты отдельно). Появляются современные интерпретации: с соленой карамелью, арахисом, шоколадом, ревенем или баноффи (карамелизированные бананы).

Мини-«Павловы», многоярусные торты, венки, рулеты — фантазия кондитеров не знает границ. Главное правило: подавать сразу после сборки, чтобы хрустящая корочка не размокла от сливок и фруктового сока.

Почему «Павлова» покорила мир?

Этот десерт идеально отражает дух Океании: легкий, свежий, яркий и демократичный. Он не требует сложных ингредиентов, но выглядит празднично и впечатляюще. К тому же он безглютеновый по природе — большой плюс для современной кухни.

Сегодня «Павлова» — это не просто десерт, а культурный символ. Когда вы готовите или едите его, вы прикасаетесь к истории балерины, которая покорила мир, и к дружескому (хотя и упорному) соперничеству двух соседних стран. А еще — к универсальной любви к сладкому, которое объединяет людей по всему миру.