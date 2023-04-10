300 лет российской Академии наук и художеств

Андрей Чолуков

300 лет назад была создана российская Академия наук и художеств, по именному указу императора Петра I правительствующему Сенату от 28 января (8 февраля) 1724 года. Одна из последних по времени реформ государя заложила прочную основу структуры, которая на многие столетия стала фундаментом развития научной мысли в России.

Три модели организации науки

К тому моменту в Европе существовало три модели организации науки, которые были представлены

Лондонским королевским обществом Французской академией наук Научным обществом в Берлине.

Царь-реформатор внимательно изучил каждый из имеющихся вариантов, посещал Лондон и Париж, но не стал слепо копировать какой-либо единственный идеальный "образ".

Выбор Петра I

Необходимо было учитывать

реальный уровень развития научной мысли в стране

ограниченность средств, отсутствие (на тот момент) системы эффективного воспроизводства научных кадров.

Именно в силу этих обстоятельств Петр соединяет в одном учреждении научные и учебно-просветительские функции и создает Академию наук вместе с университетом и гимназией. Об этом писал и первый президент Академии Лаврентий Блюментрост в письме к немецкому философу Христиану Вольфу:

Это не университет, а также и не Академия наук (academie des sciences), а скорее некая композиция из того и другого….

Сложно сказать, по какому пути могло пойти дальнейшее развитие академической структуры, если бы не смерть императора в начале 1725 года, но контуры замысла были прочерчены достаточно ясно самим указом:

Университет открывается для обучения юношества наукам;

Академия открывается для работы "ученых мужей" по накоплению и преобразованию знаний ("Академия же есть собрание ученых и искусных людей, которые не токмо сии науки в своем роде, в том градусе, в котором они ныне обретаются, знают, но и чрез новые инвенты (издания) оные совершить и умножить тщатся, а об учении протчих никакого попечения не имеют");

Академия и Университет – две части единой организации, которые работают совместно.

Кто такой Блюментрост?

Непосредственным автором проекта создания Академии, и ее первым президентом стал Блюментрост, лейб-медик государя, управляющий императорской библиотекой и кунсткамерой. Это был выходец из "старых немцев", который родился в Москве в семье обрусевшего иноземца Лаврентия Алфёровича Блюментроста, придворного лекаря царя Алексея Михайловича. Император считался верховным руководителем Академии, но ей предоставлялось право выбора себе пожизненного или сменявшегося через год или полгода президента. Академия имела также право избрания своих членов.

Уже после смерти Петра Великого 20 ноября 1725 года Екатерина назначила Блюментроста президентом Академии, а спустя месяц прошло первое публичное собрание Конференции Академии наук. Именно это событие некоторые историки считают Днем создания Академии. Оно проходило в выделенном для нее дворце, конфискованном у бывшего вице-канцлера Петра Шафирова.

Кого пригласили в Академию?

Многие из числа первых членов Академии были приглашены из-за границы; при содействии философа Христиана Вольфа Блюментрост призвал в Россию братьев Бернулли, Кристиана Гольдбаха, врача Георга Бильфингера, астронома и географа Жозефа Де Л'Иля, историка Герхарда Мюллера и других.

В 1727 году в Академию прибыла еще одна европейская знаменитость - Леонард Эйлер, крупнейший математик XVIII века, который считается одним из величайших математиков в истории. Он был приглашен на должность адъюнкта (помощника профессора) по кафедре физиологии с годовым жалованьем 200 рублей. Российская академия находилась на содержании государства, в то время как иностранные академии вынуждены были сами изыскивать средства для существования. Петр ассигновал на Академию наук двадцать пять тысяч рублей в год и обещал академикам "довольное жалованье", квартиру, дрова, свечи.

Заметим, что академикам платили вполне достойные деньги, что Блюментрост ставил себе в персональную заслугу. Для сравнения, чиновники этой эпохи получали от 60 до 120 рублей в год. Первый президент был человеком, несклонным принижать собственные заслуги. В одном из частных писем он отмечал:

Хотя Академия могла бы иметь более славного и ученого президента, однако, не знаю, нашла ли бы она более усердного, который бы с такой ревностью, как я, хлопотал о ее благосостоянии.

Три направления Академии

Действительно, за короткий срок удалось наладить работу Академии по трем основным направлениям:

математическому

физическому

гуманитарному.

Математический класс включал четыре кафедры: теоретической математики, астрономии, географии и навигации и две кафедры механики, которой Петр придавал огромное значение. В физический класс входили четыре кафедры — физики (теоретической и экспериментальной), анатомии, химии и ботаники. Гуманитарный класс состоял из трех кафедр: красноречия и древностей; истории древней и новой; права, политики и этики.

В свое распоряжение Академия получила коллекцию Кунсткамеры. Были созданы Анатомический театр, Географический департамент, Астрономическая обсерватория, Физический и Минералогический кабинеты, граверная мастерская. В 1725 году был учрежден Типографский приказ, который занимался изданием научной литературы и документов академии. Спустя 12 лет после основания академии наук известный французский физик Дорту де Меран писал:

Петербургская академия со времени своего рождения поднялась на выдающуюся высоту науки, до которой академии Парижская и Лондонская добрались только за 60 лет упорного труда.

Структура Академии

В штат Академии входило пять профессорских должностей и столько же адъюнктов, предназначенных исключительно для преподавания в академическом университете, но в реальности преподавателей всегда не хватало. Каждый академик должен был составить учебное руководство для юношества и каждый день по часу заниматься публичным преподаванием своего предмета. Академик должен был приготовить одного или двух воспитанников, которые бы со временем могли заступить его место, причем еще Петр высказал пожелание, "чтобы такие были выбираемы из славянского народа, дабы могли удобнее русских учить".

Поэтому неизбежным результатом развития Академии наук стало появление русских ученых и профессуры, получившей образование в лучших университетах Европы. Первым русским адъюнктом стал В. Е. Адодуров, первым профессором из уроженцев России - Г. В. Рихман, первыми русскими профессорами - М. В. Ломоносов и поэт В. К. Тредиаковский. Именно Ломоносову было суждено стать борцом "с немецким засильем" в Академии, точнее в Академической Канцелярии, которая долгое время управлялась Иоганном Даниэлем Шумахером.

Так зародилось учреждение, которое в настоящее время составляет предмет заслуженной гордости всего российского научного сообщества.