Куда поехать на выходные: где посмотреть единственный в мире стеклярусный кабинет

В 10 км от Петергофа, в тени его блеска и роскоши, на площади в 35 кв. км расположен не менее интересный историко-архитектурный центр Ораниенбаум. В 1948 году его переименован в Ломоносов, но местные называют его по старинке. Расскажем, когда, как и что посмотреть в Ораниенбауме?

Географически Ораниенбаум находится на холмах южного берега Финского залива в устье реки Карасты, отвоеванных у шведов более трех столетий назад и символизирующих триумф России в Северной сражении.

Название города Ораниенбаум в переводе с немецкого означает "померанцевое дерево". В старинных норвежских картах оно упоминается как "Рамбов".

Название Ораниенбаум связывают с годами меншиковского владения этой землей и его любовью к выращиванию в оранжереях своего парка апельсиновых деревьев. Но как бы то ни было, апельсиновое дерево стало главным знаком на официальном гербе города Ломоносов.

Становление города, датируемое 1710 годом, его архитектурная и культурная ценность тесно связаны с именем Александра Даниловича Меншикова (1673-1729), сподвижника и друга Петра I, ставшего в 1703 году первым генерал-губернатором Санкт-Петербурга.

Живописная природа Финского залива вдохновила Меншикова на строительство загородной резиденции, чьи дворцы и павильоны поражают своей камерной красотой, единением архитектуры и природного ландшафта.

Основа резиденции — земля и разбитый на ней парк в 165 га — образец творчества немецких и итальянских мастеров садово-паркового искусства. Территория парка разделена на две части — Нижний сад и Верхний парк.

Нижний сад — образец так называемых регулярных садов. Их также часто называют "французскими" — с геометрически четко высаженными растениями, где все подчинено порядку, независимо от сезонности. Он небольшой — всего 4,8 га. Сад украшают 39 статуй.

Верхний парк — царство "английского" стиля в садовом искусстве XVIII века, главная особенность которого — полное единение с естественным ландшафтом, с превалированием больших лужаек, что как раз позволяет территория Верхнего парка в 160 га.

В число достопримечательностей Ораниенбаума входят Большой Меншиковский дворец, Дворец Петра III, а также великолепный Китайский дворец, о котором мы расскажем поподробнее.

Китайский дворец

В 1762 году по приказу Екатерины II на территории Верхнего парка в тени вековых деревьев итальянским архитектором Антонио Ринальди было начато строительство так называемой Собственной дачи. Архитектор решил, что дача будет совмещать в себе как регулярный, так и пейзажный вариант парка. Таким образом, восточная часть парка воплотила в себе "французскую" строгую геометрию, тогда как в западной царила "английская" пейзажная вседозволенность. В итоге, эти два подхода прекрасно дополнили друг друга.

Само здание Китайского дворца в первую очередь ценно тем, что это единственное в России архитектурное наследие в стиле рококо, характер которого отличается от барокко своей камерностью и утонченностью. Внешний вид и внутреннее убранство дворца, сохранившееся с XVIII века без изменений, одновременно и удивляло и восхищало настолько сильно, что современники стали называть его "чудом, полным чудес".

Изначально Китайский дворец представлял собой одноэтажное строение, больше напоминающее летний павильон, что соответствовало заказу Екатерины II, назвавшей свой заказ "Собственной дачей". Через сто лет появляется второй этаж — череда застекленных павильонов. Но если сегодня, глядя на Китайский дворец, представить его одноэтажным, он не только не потеряет своей прелести, но и приобретет тот облик, который восхищал тех его гостей, которым посчастливилось побывать здесь на заре его рождения. Это поистине удивительный образец архитектурного творчества, напоминающий волшебную миниатюру, своего рода чудесную китайскую шкатулку, внутри которой спрятаны не менее прекрасные сокровища.

Внутреннее убранство дворца выполнено в стиле "шинуазри", что по-простому означает "китайщина" в переводе с французского. На деле — это широкое использование, ставших модными в Европе середины XVII века восточные мотивы в отделке стен, декора и тканей.

Яркий образец "шинуазри" знаменитый Стеклярусный кабинет Китайского дворца. По заказу Екатерины Великой для кабинета было выполнено 12 полотен в виде стенных панно. В течение двух лет, с июля 1762 года по апрель 1764 года эти панно вышивали 9 русских швей, Руководила их работой придворная императрицы француженка Мария де Шен. Столько времени понадобилось для того, чтобы ровными горизонтальными рядами уложить на холст около 2 млн. мельчайших стеклярусных трубочек. Кстати, сам стеклярус был тоже родом из Ораниенбаума — изготовлялся на Усть-Рудицкой мозаичной фабрике, основанной русским ученым М.В. Ломоносовым. Жемчужный оттенок стеклярусного фона выгодно контрастирует с вышитыми синелью (вид ткани, напоминающей мех), сюжетами из восточной культуры — диковинными птицами, растениями и другими образами, связанными с китайским декором. Эскизы для панно были подготовлены художником Бароцци, а общая площадь выполненных на холсте сюжетов — 41 кв. метров.

Важно отметить, что и панно, и декор внутренней отделки помещений музея Ораниенбаума сохранился в первозданном виде, благодаря тому, что в отличие от Петергофа, в годы ВОв гитлеровцы не смогли оккупировать город.

Сегодня Стеклярусный кабинет по праву считается шедевром в ряду мировых дворцовых интерьеров.

Увидеть это произведение архитектурного и художественно-прикладного искусства можно только с 25 мая по 30 сентября со вторника по воскресенье с 10:30 до 18:00.

Доступ в Дворцово-парковый ансамбль "Ораниенбаум" открыт ежедневно независимо от времени года с 9:00 до 19:00.

Добраться можно с Балтийского вокзала Санкт-Петербурга до станции "Ораниенбаум-1", далее 10 минут пешком.

Скоро весна, а это лучшее время полюбоваться историко-архитектурными памятниками, получить удовольствие от живой природы, обрести душевное равновесие.