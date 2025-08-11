3 самых значимых православных храма Стамбула

Христианская архитектура Стамбула хранит уникальные свидетельства византийского прошлого. Здесь сохранилось несколько значимых христианских храмов, каждый из которых имеет свою удивительную историю. Расскажем о трех известных христианских святынях Стамбула, которые знамениты своими священными реликвиями.

Собор Святого Георгия

История этого места связана с женским православным монастырем, но в 1610 году, когда патриарх Матфей II, занимавший престол с 1598 по 1601 год, принял решение сделать собор Святого Георгия своей официальной резиденцией. С тех пор, на протяжении более четырех столетий, это здание служит главным центром Константинопольского Патриархата.

Судьба собора была непростой. Храм неоднократно подвергался реставрации после серьезных пожаров 1720 и 1738 годов. Трагическим событием в истории церкви стала казнь патриарха Григория V в 1831 году, которого повесили на церковных воротах за поддержку греческого восстания. В память об этом печальном событии один из входов в храм до сих пор остается закрытым.

Современный облик собора сформировался после масштабных реставрационных работ, проведенных в 1990-х при патриархе Варфоломее. Внешний вид храма довольно скромный, но внутреннее убранство поражает своей красотой и богатством.

Особую ценность представляют древние реликвии, возраст которых превышает время постройки самого собора. Среди почитаемых святынь церкви - золотой резной иконостас, в котором хранится уникальная мозаичная икона Пресвятой Богородицы «Всеблаженная» (Паммакариста) XI века. На ней изображена Богоматерь с младенцем Христом. Эта святыня была перенесена сюда из древней патриаршей церкви Богородицы Паммакаристы.

У северной стены находится икона Панагии Фанеромени XIV века, украшенная золотом и серебром.

Особого внимания заслуживает главная святыня храма - фрагмент колонны бичевания с сохранившимся кольцом. По преданию, именно к этому кольцу был прикован Иисус Христос перед распятием. Вдоль стен храма расположены саркофаги святых великомучениц: царицы Феофании, Соломонии и Евфимии, а в 2004 году папа римский подарил церкви новые святыни - ковчеги с мощами Григория Богослова и Иоанна Златоуста.

Храм Святого Пантелеймона

История храма берет начало в 1873 году, когда поток российских паломников в Святую Землю и на Афон достиг небывалых масштабов. Именно тогда в Стамбуле появилось Подворье святого Пантелеймона, где уставшие после долгого морского путешествия путники могли найти приют в гостиничных помещениях. Спустя шесть лет, 2 февраля 1879 года, был освящен храм в честь великомученика и целителя Пантелеимона.

В начале XX столетия подворье стало спасением для эмигрантов из советской России. Среди них преобладали представители интеллигенции и высших сословий, искавшие убежище в Стамбуле. Судьба храма в последующие десятилетия была непростой. В период 1960-1980-х годов богослужения проводились нерегулярно. Однако с 1995 года церковная жизнь здесь полностью восстановилась и следует установленному уставу.

Особенности храма делают его уникальным среди православных церквей. Располагается он не как самостоятельный храм, а занимает помещение на шестом этаже бывшего подворья, которое стало жилым домом. Чтобы попасть внутрь, нужно подняться по крутой винтовой лестнице, следуя указателям на русском языке.

Внутреннее убранство храма отличается скромностью, но при этом поражает своей красотой. Стены и потолок украшены искусной росписью. Центральное место в храме занимает двухъярусный резной иконостас, созданный талантливыми мастерами с Афона.

Главные святыни церкви - это две чудотворные иконы. Первая - образ святого Пантелеймона, написанный в 1898 году на Афоне. Вторая - икона Владимирской Божией Матери, подаренная монахиней Митрофанией. С этой иконой связано чудесное событие 1891 года в Москве, когда тяжелобольная монахиня получила исцеление после того, как решила передать образ в подворье святого Пантелеймона. Храм открыт для всех желающих, главное условие - соблюдение правил поведения в святом месте.

Церковь Влахернской Богородицы

Влахернская церковь Пресвятой Богородицы занимает почетное место среди действующих православных храмов Стамбула. Ее история уходит корнями в глубокую древность - V век нашей эры, когда над почитаемым целебным источником было воздвигнуто первое храмовое сооружение. Благодаря ризе Богородицы в 860 году произошло чудесное спасение Константинополя. Священная реликвия помогла отразить нападение кораблей под командованием князя Аскольда, появившихся в Босфоре. В память об этом событии 2 июля отмечается праздник Положения ризы. Чудо произошло во Влахернском храме 1 октября 910 года, когда город осаждали племена сарацинов. Во время ночного богослужения блаженный Андрей и его ученик Епифаний увидели, как по воздуху шествовала Пресвятая Богородица в сопровождении ангелов и святых. Она молилась за христиан и распростерла свой покров над всеми, кто находился в храме. После этого вражеские войска отступили.

Судьба храма была непростой: в XV веке оригинальное здание сгорело. Однако на том же месте был возведен новый храм, который сохранился до наших дней.