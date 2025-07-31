Стамбул утрачивает популярность среди россиян

Турпоток из России в Стамбул в первом полугодии 2025 года упал на 4%. Инфляция в Турции и наличие других транзитных путей снизили интерес к Стамбулу.

В этом году Стамбул может недосчитаться российских туристов – по данным за первые шесть месяцев турпоток из РФ снизился на 4% по сравнению с тем же периодом прошлого года, сообщает АТОР.

Согласно сведениям Управления культуры и туризма Стамбула, в первом полугодии 2025 года город принял 930 986 россиян, часть из них - транзитные путешественники. Уровень турпотока на 4% уступает прошлогоднего и на 7,6% турпотоку 2023 года.

В январе, феврале, марте и апреле российские туристы реже ездили в Стамбул, самое большое снижение показал февраль - почти 14%. В мае турпоток немного увеличился, на 0,7%, в июне вырос на 2,7%, однако это не исправило ситуацию за полугодие.

По оценкам туроператоров, причин падения турпотока в Стамбул две: для транзита появились более удобные возможности, а инфляция в Турции делает отдых и шоппинг в Стамбуле менее привлекательными.