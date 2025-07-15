В Стамбул зимой: туроператоры расширяют предложение

Стамбул востребован среди туристов в любое время года, этой зимой россиянам будут предложены туры на ежедневных прямых рейсах, сообщает PEGAS Touristik.

В предстоящем осенне-зимнем сезоне туры из Москвы в Стамбул будут отправляться на ежедневных рейсах, сообщает туроператор PEGAS Touristik.

"Блочная полетная программа с ежедневными рейсами в Стамбул продлевается и запланирована уже до 28 марта 2026 года"

– туроператор

Россияне могут оформить туры в Стамбул любой продолжительности – от 1 до 29 ночей. Вылеты осуществляются из Шереметьево на рейсах Southwind.

Продлить летнюю программу на зиму туроператор решил на фоне высокого спроса на путевки в Стамбул. Чаще всего в городе отдыхают пары без детей, длительность поездки в среднем составляет 3-5 ночей.

"Пакетные туры активно покупают. Сейчас идут продажи на август и сентябрь, есть уже брони и на новогодние заезды"

– туроператор

Отметим, что летом туры в Стамбул предлагает также FUN&SUN, решение о продлении программы на зимний сезон еще не принято.