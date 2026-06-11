Как прошли выборы спикера Кнессета и что это меняет, кто такой Матан Кахана, кого выбрали заместителями спикера Кнессета, за что Айзенкот критикует Нетаньяху, могут ли Нетаньяху и Айзенкот сформировать правительство, какие партии могут войти в правительство с Айзенкотом, будет ли удар Израиля по Ирану, а также что ждет Израиль?

После парламентских выборов Израиль оказалась перед сложной задачей формирования нового правительства: блок действующего премьера Биньямина Нетаньяху потерял парламентское большинство, однако оппозиционные силы, объединившиеся вокруг экс-начальника Генштаба ЦАХАЛа Гади Айзенкота, пока также не располагают бесспорной коалиционной базой для формирования правительства. Однако переход поста председателя Кнессета к представителю партии "Яшар" продемонстрировал, что противники Нетаньяху способны объединять даже те политические силы, сотрудничество с которыми еще недавно представлялось затруднительным. Одновременно усиливается противостояние между Нетаньяху и Айзенкотом.

Как прошли выборы спикера Кнессета и что это меняет?

Одним из первых значимых институциональных шагов нового созыва парламента стало избрание спикера. 17 ноября депутаты Кнессета 26-го созыва проголосовали за Матана Кахану, представителя партии "Яшар" и союзника Гади Айзенкота, он получил 66 голосов. Его соперник от "Ликуда" Офир Кац заручился поддержкой лишь 52 парламентариев. Голосование стало результатом шестичасовых бурных дебатов.

Несмотря на предположения, что ультраортодоксальная партия "Объединенный иудаизм Торы" может воздержаться от голосования, ее депутаты поддержали кандидата "Ликуда". Тем не менее, это не помешало Кахане победить: противостоящий Нетаньяху блок, включая обе арабские партии, консолидированно поддержал его кандидатуру.

Спикер Кнессета устанавливает повестку дня, определяет очередность рассмотрения законопроектов и может ускорять или замедлять законодательный процесс. Так что с приходом Кахана на этот пост у оппозиции появился реальный инструмент для продвижения собственной законодательной повестки еще до того, как будет сформировано новое правительство. До этого должность спикера Кнессета занимал Амир Охана, представитель "Ликуда" и политический союзник Нетаньяху.

Кто такой Матан Кахана?

Бывший полковник ВВС Израиля, военный летчик и экс-министр по делам религиозных служб 54-летний Матан Кахана служил в армии 28 лет, участвуя в операциях в Газе и Ливане. Кахана при этом известен как один из наиболее умеренных представителей религиозно-сионистского лагеря. В политику он пришел в 2019 году через партию "Новые правые", а в 2021-2022 годах занимал пост министра по делам религий в правительстве Нафтали Беннета и Яира Лапида. На этом посту он пытался реформировать систему религиозных услуг. Эти инициативы вызвали сопротивление ультраортодоксальных кругов, но укрепили репутацию Каханы как реформатора. В 2025 году Кахана стал одним из основателей партии "Яшар". Его военный опыт, религиозно-сионистское мировоззрение и участие в предыдущих коалиционных правительствах делают Кахану представителем умеренного правого направления, способным взаимодействовать с политиками различных лагерей.

Кого выбрали заместителями спикера Кнессета?

За день до избрания спикера, 16 ноября, Кнессет утвердил список из девяти временных заместителей спикера. Комитет одобрил список голосованием 13 против 9 после жарких дебатов, в ходе которых представители "Ликуда" и ультраортодоксальных партий выступали против участия в списке арабских депутатов. Среди них оказался и Ахмад Тиби - лидер "Объединенного списка" и председатель партии "Тааль".

Тиби впервые был избран в Кнессет в 1999 году и уже занимал должность заместителя спикера с 2006 по 2022 год. Его возвращение на этот пост символизирует возросшее влияние арабского сектора, который на прошедших выборах получил рекордное представительство. Тиби, родившийся в 1958 году в Тайбе, был по профессии врачом, но решил посвятить себя борьбе за права палестинских граждан Израиля, выступая за решение о двух государствах.

Остальными заместителями стали Валид Таха (РААМ), Эйтан Гинзбург (“Беяхад”), Яя Финк (“Демократы”), Одед Форер(“Наш дом Израиль”), Яаков Бардуго (“Ликуд”), Ицхак Пиндрус (“Яхадут ха-Тора”), Михаэль Малхиэли (ШАС) и Лимор Сон Хар-Мелех “Оцма Йехудит”).

За что Айзенкот критикует Нетаньяху?

Одним из наиболее острых политических моментов после выборов стало публичное обвинение Гади Айзенкота в адрес Биньямина Нетаньяху в разжигании "расистской и агрессивной" кампании против палестинских граждан Израиля. Несколько дней назад Айзенкот подчеркнул, что арабские граждане, составляющие 21% населения страны, с начала предвыборной кампании подвергались целенаправленной делегитимизации со стороны уходящего премьера и его окружения. Нетаньяху в ходе своей кампании неоднократно делал заявления о фальсификациях со стороны арабских партий, которые были отвергнуты израильскими избирательными органами. Кроме того, он обвинял арабских законодателей в поддержке терроризма и стремлении к уничтожению Израиля.

Могут ли Нетаньяху и Айзенкот сформировать правительство?

Несмотря на противостояние, Нетаньяху неоднократно призывал Айзенкота к созданию правительства национального единства, аргументируя это необходимостью противостоять иранской угрозе. Он предлагал встретиться "без предварительных условий" и сформировать кабинет, который "устранит иранскую угрозу раз и навсегда". Однако Айзенкот отверг эти призывы, заявив, что Нетаньяху "знает, что проиграл выборы", и что его предложения - лишь попытка сохранить власть. Более того, Айзенкот отменил запланированную встречу с "Ликудом" после того, как Нетаньяху выступил с речью в Кнессете, которую оппозиция расценила как нежелание идти на реальное сотрудничество. Тем не менее, Айзенкот оставил дверь открытой для отдельных членов "Ликуда" и партии "Религиозный сионизм" Бецалеля Смотрича - при условии, что они примут его программу и будут привержены единству. Это создает теоретическую возможность для "правительства единства" без Нетаньяху, но с участием представителей его партии.

Какие партии могут войти в правительство с Айзенкотом?

Наиболее вероятный сценарий формирования правительства Айзенкота предполагает создание коалиции, которая будет балансировать между еврейскими светскими и религиозными партиями, с одной стороны, и арабскими партиями - с другой:

"Яшар" (21 место) - партия Айзенкота, занимающая центристские позиции с акцентом на безопасность;

"Вместе" (12 мест) - партия Нафтали Беннета - правого политика, выступающего против палестинской государственности;

"Демократы" (8 мест) - партия Яира Голана, объединившая левые сионистские силы "Авода" и “Мерец" и занимающая либеральные, прогрессивные позиции;

"Наш дом Израиль" (7 мест) - партия Авигдора Либермана - светского правого политика, известного жесткой позицией по вопросам безопасности и оппозицией Нетаньяху.

Эти партии располагают 48 мандатами. Для получения большинства им необходимо привлечь еще как минимум 13 депутатов.

Сотрудничество с ультраортодоксальными партиями

"Объединенный иудаизм Торы" располагает семью местами, а ШАС - шестью. Если обе партии присоединятся к блоку Айзенкота, он получит ровно 61 место. Главный предмет разногласий - воинская обязанность ультраортодоксальных мужчин. Айзенкот, Либерман и другие представители его блока выступают за изменение существующей системы освобождения учащихся религиозных учебных заведений от службы в армии. "Иудаизм Торы" же добивается сохранения широких освобождений. Ситуацию также осложняет позиция ШАС, которая сохраняет политическую лояльность Нетаньяху и не демонстрирует готовности перейти в лагерь Айзенкота.

Внешняя поддержка арабских партий

Если РААМ и Объединенный список поддержат правительство, Айзенкот сможет опереться на 67 депутатов вместе с четырьмя партиями своего блока. Однако наиболее вероятно не включение арабских партий в кабинет, а парламентская поддержка извне. РААМ во главе с Мансуром Аббасом уже имеет опыт участия в правительственной коалиции. Объединенный список в лице Юсефа Джабарина и Ахмада Тиби готов рассматривать поддержку правительства без вхождения в его состав. Такой вариант позволит арабским партиям добиваться продвижения собственных социально-экономических требований, не принимая на себя ответственность за все решения кабинета. Для Либермана и Беннета, однако, сотрудничество с арабскими партиями остается политически чувствительным вопросом.

Присоединение части "Ликуда" и религиозных правых

Айзенкот оставляет возможность сотрудничества с депутатами "Ликуда" и партии Бецалеля Смотрича "Религиозный сионизм", если они согласятся поддержать правительство под его руководством и принять его основные политические принципы. Это потенциально могло бы позволить сформировать более широкую коалицию без необходимости предоставлять арабским партиям значительное влияние на правительство. Но подобный сценарий потребовал бы политического раскола внутри правого лагеря. Наиболее вероятные политические фигуры, вокруг которых может строиться такая конструкция - представители умеренного крыла "Ликуда", готовые отказаться от поддержки Нетаньяху.

Будет ли удар Израиля по Ирану?

Пока Айзенкот пытается сформировать правительство, Нетаньяху сохраняет за собой пост премьера в статусе временного главы правительства. Временное правительство обладает теми же полномочиями, и не имеет юридических ограничений на принятие решений о начале военных действий. Это значит, что Нетаньяху, стремящийся сохранить власть, обладает конституционной возможностью атаковать Иран.

Сообщения о том, что Нетаньяху рассматривает возможность нового удара по ИРИ, появились вскоре после выборов. По данным израильских СМИ, военно-политический кабинет под его председательством поручил армии активизировать подготовку к возможной атаке, а сам Нетаньяху неоднократно связывался с американским лидером Дональдом Трампом, настаивая на возобновлении военной кампании против Ирана. Однако военный истеблишмент Израиля похоже пока не видел острой необходимости в новой эскалации. Кроме того, Айзенкот направил Нетаньяху письмо с предупреждением, что развертывание сил без непосредственной угрозы может иметь разрушительные последствия для израильской демократии и доверия общества к институтам власти.

Что ждет Израиль?

Для формирования правительства у Айзенкота осталось 2,5 недели с возможностью продления еще на 2 недели. Здесь важен вопрос о том, сможет ли Айзенкот сохранить единство своего политического блока. Беннет, Либерман и Голан придерживаются разных взглядов на допустимые границы сотрудничества с арабскими и ультраортодоксальными партиями. Их объединяет желание завершить политическое правление Нетаньяху, но этого недостаточно для автоматического согласования будущей программы правительства.

Ситуация с ультраортодоксальными партиями также остается неопределенной. Объединенный иудаизм Торы может стать важным участником коалиционных переговоров, однако его требования по военной службе противоречат позиции значительной части блока Айзенкота. ШАС пока сохраняет приверженность Нетаньяху. Арабские партии заинтересованы в политическом соглашении, которое позволит им влиять на решения правительства, не обязательно входя в его состав. Дополнительным фактором остается внешняя политика: ухудшение ситуации с Ираном способно изменить политические расчеты всех участников переговоров.