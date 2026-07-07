Гади Айзенкот: биография, партия ”Яшар!” и соперничество с Нетаньяху

Накануне парламентских выборов в Израиле у нынешнего премьер-министра внезапно появился соперник. Гади Айзенкот, согласно последним опросам общественного мнения, более популярен, чем Биньямин Нетаньяху. Кто такой Гади Айзенкот, что у него за партия и почему его поддерживают?

Если бы выборы прошли сегодня, партия ”Яшар!” новичка политической арены Израиля Айзенкота получила бы на одно место в парламенте больше, чем правящая партия ”Ликуд”

Гади Айзенкот не еврей?

Гади Айзенкот родился в мае 1960 года в семье еврейских эмигрантов из Марокко в городе Тверия на северо-востоке Израиля. По происхождению Гади Айзенкот еврей-мизрахим. Мизрахим называют евреев, которые проживают на территории Ближнего Востока и Северной Африки. Если Айзенкоту действительно удастся стать премьер-министром Израиля, он будет первым лидером мизрахим в истории страны.

Гади Айзенкот - военный?

Биография Гади Айзенкота, в первую очередь, это его военная карьера. Из 66 лет жизни 40 лет Гади Айзенкот посвятил армии. Он участвовал и руководил многочисленными израильскими спецоперациями против Хезболлы в Ливане и Хамаса в Газе, а завершил военную службу в звании генерал-лейтенанта. Айзенкот - один из создателей так называемой стратегии ”подстригания газона”, которая предусматривает проведение регулярных, но краткосрочных военных операций и рейдов с целью систематического ослабления врага.

С 2015 по 2019 год Айзенкот занимал должность Начальника Генштаба израильской армии. Период, когда Цахалом руководил Айзенкот, считается самым спокойным в истории Израиля, при этом именно под его руководством боеготовность ВС страны была значительно усилена.

В 2018 году на фоне очередного витка напряженности в Газе Айзенкот сумел убедить кабинет Нетаньяху не начинать полномасштабную войну, несмотря на позицию министра обороны, Авигдора Либермана, который после конфликта с Айзенкотом покинул свой пост. В 2019 году полномочия Айзенкота в должности начальника Генштаба истекли, а сам он уволился из вооруженных сил.

Как Гади Айзенкот попал в политику?

Политическая карьера Гади Айзенкота началась в возрасте 62 лет: гораздо позже, чем у большинства известных политиков Израиля. В 2022 году он присоединился к центристскому блоку ”Ха-махане ха-мамлахти” бывшего министра обороны Бени Ганца и министра юстиции (сегодня министра иностранных дел Израиля) Гидеона Саара, который получил 12 мест в Кнессете. Стоит отметить, что Айзенкота приглашали и другие партии, однако он выбрал блок Ганца-Саара, объяснив это решение тем, что ему интересно быть частью партии, которая может создать широкое и стабильное правительство. Депутатом Кнессета Айзенкот стал в ноябре 2022 года.

Как Айзенкот завоевал доверие израильтян?

Доверие израильтян к Айзенкоту стало постепенно расти после начала войны в Газе в октябре 2023 года. Тогда Биньямин Нетаньяху создал чрезвычайное правительство и военный кабинет, куда в качестве наблюдателя без права голоса вошел Айзенкот. Ганц и Айзенкот, как члены военного кабинета, были первыми, кто общался с семьями израильских заложников. Айзенкоту удалось произвести впечатление управленца, для которого освобождение сограждан - наивысший приоритет. Уважение и симпатия к бывшему военному ныне политику возросли после личной трагедии Айзенкота: его сын, Гал, был ранен во время военной кампании Израиля в Газе во время взрывов в одном из тоннелей Хамас и вскоре умер в больнице.

Айзенкот против Нетаньяху

Критиковать Нетаньяху Айзенкот начал сразу же после формирования нынешнего 37го правительства Израиля. Еще в декабре 2022 года он предупреждал премьер-министра о том, что его решения политизируют и поляризуют Армию обороны Израиля и снижают ее боеготовность. С началом войны против Хамас Айзенкот неоднократно призывал руководство страны сделать главным приоритетом освобождение заложников, а не полную победу над военизированной группировкой. Он обвинил Нетаньяху в отсутствии стратегии выхода из войны, преследовании недостижимых целей в военное время, а также перекладывании ответственности за нападение Хамас с себя на военное руководство. В июне 2024 Айзенкот и Ганц на фоне разногласий с Нетаньяху по поводу военной кампании в Газе покинули военный кабинет.

Что такое партия ”Яшар!”?

Общественная поддержка Бенни Ганца, которая набрала силу после событий 7 октября 2023 года, начала ослабевать из-за его неспособности бросить вызов Нетаньяху и организовать внеочередные парламентские выборы. В июне 2025 года Айзенкот и Ганц должны были участвовать во внутрипартийных выборах на пост председателя ”Ха-махане ха-мамлахти”, однако Айзенкот покинул партию и заявил об уходе из Кнессета. Через два месяца Гади Айзенкот создал новую партию ”Яшар!”, название которой переводится как ”Прямо!”/”Честно!”. В опросах общественного мнения новая партия неизменно пользуется большей поддержкой, чем партия Ганца, а в июне 2026 года сам Айзенкот внезапно стал главным соперником Нетаньяху на грядущих выборах в Кнессет.

Политические взгляды Айзенкота?

Гади Айзенкот - центрист, который во главу угла ставит безопасность. Он выступает за мир и одновременно сильную армию, призывая возродить израильское государство с помощью прагматизма, эффективного сдерживания угроз и четкого руководства.

Айзенкот против полной аннексии Палестины, поскольку считает важным сохранение израильской идентичности и демократии, и готов работать над решением палестинского вопроса в рамках политики ”два государства для двух народов”.

Айзенкот также поддерживает справедливую военную службу для всех граждан Израиля, в том числе ортодоксальных евреев, которые сегодня освобождены от ее прохождения.

Айзенкот считает, что самая главная угроза для Израиля - это внутренние разногласия и разделение, а не внешние враги, например, Иран.

В основе его политической кампании - обещание создать стабильное правительство, обеспечить независимость судебной системы и ограничить сроки пребывания одного премьер-министра в должности.

Айзенкот готов сотрудничать с оппозиционными партиями широкого политического спектра, в том числе арабскими, чтобы сформировать центристское правительство.

Гади Айзенкот станет следующим премьер-министром Израиля?

Айзенкот, который в политике менее 4 лет, вполне способен обойти Нетаньяху на следующих парламентских выборах, которые запланированы на октябрь 2026 года. В опросах общественного мнения его партия ”Яшар!” набирает больше голосов, чем ”Ликуд” Нетаньяху, а также все другие оппозиционные партии. Айзенкот нравится израильтянам, потому что совсем не похож на Нетаньяху и открыто бросает ему вызов. Тем не менее нынешний премьер-министр очень опытный политик, который так или иначе находится у власти с 1996 года, и чтобы одолеть его, бывшему военному придется выдержать серьезную борьбу.