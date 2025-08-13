Трамп нашел общий язык с Европой накануне встречи с Путиным?

Дональд Трамп и лидеры ЕС положительно оценили результаты состоявшейся накануне онлайн-встречи. Переговоры были организованы по настоянию европейского руководства, не захотевшего остаться в стороне от грядущего саммита Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске.

Перед решающей российско-американской встречей на Аляске европейцы и американцы провели серию важных переговоров. 8 августа вице-президент Джей Ди Вэнс побывал в Лондоне, где с главой британского МИД Дэвидом Лэмми и европейскими представителями обсудил украинское урегулирование. В тот же день ведущие страны Евросоюза, включая Францию, Германию и Италию выступили с совместным обращением, в котором потребовали уважать интересы безопасности ЕС и Украины и не договариваться по Украине без их ведома.

После этого 13 августа собравшиеся в Берлине руководители стран ЕС и Великобритании вместе с украинским президентом Владимиром Зеленским провели совместную встречу с Дональдом Трампом в видеоформате. Европейские переговорщики старались донести до американского президента свое видение решения конфликта на Украине, чтобы Трамп учел их в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным, которая состоится уже завтра, 15 августа, в Анкоридже.

Подробное содержание беседы Трампа с канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем, британским премьером Киром Стармером, французским президентом Эмманюэлем Макроном, другими лидерами ЕС и Зеленским неизвестно. Однако по сообщениям из СМИ и комментариям Мерца и Макрона можно сделать осторожные выводы.

ЕС и Киев хотят участвовать

Во-первых, Брюссель добивается встраивания ЕС и Украины в российско-американский переговорный процесс. Как сообщал Politico, Европа пыталась добиться участия Зеленского в саммите на Аляске. Украинского президента в Анкоридже точно не будет, так как Россия не дала добро.

Подключение ЕС и Украины к переговорам на более позднем этапе не выглядит чем-то алогичным. Украина - сторона конфликта, и кто-то должен от ее имени подписать мирный договор, а от переговоров со странами ЕС Путин не отказывался, но при условии, если они будут конструктивными и направлены на решение конфликта путем устранения его первопричин.

Мерц по итогам разговора отметил, что Трампу нужно учесть интересы Киева и Европы. "Как только последуют дальнейшие встречи, Украина должна сидеть за столом", добавил он. От Трампа европейские лидеры добились обещания, что он сообщит им о результатах встречи с Путиным, если таковые будут.

Прекращение огня

Второй момент вчерашней онлайн-беседы связан непосредственно с условиями решения конфликта. Евросоюз хочет начать с режима прекращения огня. По словам Макрона, на встрече с Путиным Трамп будет добиваться именно этого. Американский президент и не скрывает такие намерения. Если Россия не согласится на прекращение огня 15 августа, ее ждут "очень серьезные" последствия, сказал он журналистам.

Европейская и украинская позиция по теме прекращения огня уже давно известна. Киев требовал этого изначально как условия для ведения переговоров с Россией, а лидеры Евросоюза в упомянутом выше заявлении повторили киевский тезис.

Вопрос территорий

Третий не менее трудный и спорный вопрос - территории. Трамп не дает ясности, но ранее говорил о возможности "обмена территориями". В позиции Европы есть сдвиги. Она хоть и отвергает изменение границ силой, но допускает де-факто признание новых российских регионов. Такого же мнения, со слов Мерца, придерживается и Киев. "Украина готова обсуждать территориальные вопросы, однако правовое признание занятых Россией территорий не обсуждается", - заявил он.

Юридически потерю четырех областей и Крыма Зеленский признавать не собирается. Он также не согласен вывести ВСУ из Донбасса, на чем настаивает Россия. "Моя позиция относительно выхода ВСУ с Донбасса неизменна. У нас в Конституции записано, что это наша территория, и я гарантирую ее исполнение. Территориальные вопросы только с оглядкой на Конституцию", - сказал Зеленский накануне.

Судя по всему, по вопросу территорий полной консолидации у Европы/Украины с Трампом нет, как и ясности относительном американской позиции.

Невступление Украины в НАТО

Четвертый важный вопрос связан с гарантиями безопасности и НАТО. Американская администрация согласна с Россией в непринятии Украины в НАТО, но пока Трамп не говорил о готовности документально зафиксировать этот момент. Европейцы и Зеленский понимают, что США против вступления Украины, но они хотят, чтобы 1) Трамп совместно с ЕС и Британией предоставил Украине гарантии безопасности и 2) не подписывал документ о невступлении Украины в НАТО.

Трамп во время перепалки с Зеленским в Белом доме открестился от гарантий, но сейчас поменял свою позицию. Если глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро говорит правду, то с его слов Трамп сказал, что США внесут вклад в обеспечение гарантий безопасности Украине, разработанных "коалицией желающих".

Вопрос санкций

В-пятых, ЕС, Британия и Украина добиваются от Трампа сопровождения переговоров с Россией санкционным давлением на нее. Президент США угрожал санкциями до визита Уиткоффа в Москву, но так и не ввел их. Однако, если он не сможет решить завтра конфликт, Трамп обещает ввести все же ограничительные меры.

"Санкции против России могут быть ужесточены или смягчены в зависимости от результатов встречи на Аляске. Европейцы должны присоединиться к нам в этих санкциях. Время действовать или молчать", — заявил глава Минфина США Скотт Бессент.

Контакты Трампа с Европой

Хотя полного единства в видении решения конфликта на Украине у Трампа и Европы нет, в особенности по теме НАТО и территорий, но по теме режима прекращения огня и санкций они, кажется, нашли общий язык. Как минимум вчерашнюю видеоконференцию лидеры США и ЕС оценили положительно.

"Я бы оценил переговоры на 10. Очень дружелюбно", — сказал Трамп. Глава Еврокомиссии Урсула фон дел Ляйен сказала, что переговоры были "очень хорошие". Генсек НАТО Марк Рютте высоко оценил стремление президента США добиться перемирия на Украине и его плотную координацию с ЕС и Британией, добавив, что "мяч находится на стороне Путина".

До встречи на Аляске остается больше суток, но американские СМИ уже прогнозируют трехсторонний саммит Путина, Трампа и Зеленского. По их оценкам, встреча может якобы пройти уже на следующей неделе в одной из европейских или ближневосточных столиц. Объективно вероятность встречи Путина и Зеленского в компании Трампа зависит от результатов переговоров в Анкоридже.

В любом случае, Трамп дает понять, что часть вопросов урегулирования он хочет делегировать самой Украине. По словам Барро, президент США отметил, что "переговоры по территориальным вопросам будут вестись только в присутствии Зеленского" на встрече, которая должна состояться сразу после саммита США-Россия.