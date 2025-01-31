Миссия ЕС продолжит работу в Армении

Мониторинговая миссия Европейского союза в Армении, как рассказали в Брюсселе, не будет прекращать свою деятельность на армяно-азербайджанской границе.

Наблюдательная миссия ЕС в Армении (EUMA) останется в Армении и продолжит вести свою деятельность, об этом сообщила официальный представитель Евросоюза по внешней политике Анита Хиппер.

“В полномочия миссии входит наблюдать и докладывать о ситуации на местах с армянской стороны армяно-азербайджанской границы"

– Анита Хиппер

По словам дипломата, любые изменения в мандате миссии ЕС в Армении будут обсуждаться представителями Евросоюза и Армении, пишет Report.

Официальный представитель ЕС также подчеркнула, что Брюссель приветствовал парафирование мирного договора между Баку и Ереваном. ЕС также призвал Азербайджан и Армению к скорейшему подписанию документа и его ратификации.

Почему "наблюдатели" ЕС остаются?

Парафирование мирного договора между Баку и Ереваном и обязательства президента США Дональда Трампа по поддержанию мира на Южном Кавказе создали условия для досрочного прекращения работы наблюдательской миссии Евросоюза в Армении – стороны согласились взаимодействовать мирно уже сейчас, пока мирный договор еще не подписан, следовательно, европейским миссионерам становится не за чем наблюдать. Тем не менее, миссия не планирует сворачиваться, и армянские власти ничего не говорят о выводе наблюдателей ЕС из Армении.

Строго говоря, "наблюдатели" с самого начала не выполняли официально возложенные на них функции – за неполных два года работы миссии она не зафиксировала ни одной перестрелки на условной армяно-азербайджанской границе, хотя и провела более 6 тыс патрулей (примерно по 9 патрулей ежедневно). Всякий раз, когда происходили обстрелы, европейские миссионеры оказывались где-то на другом участке границы. Поэтому же с первых же дней размещения "наблюдателей" ЕС в Армении стало ясно, что они выполняют некие иные, негласные функции, для которых визуальное изучение азербайджанской территории с армянских приграничных позиций – это только прикрытие. Военные эксперты называли несколько вариантов истинной задачи миссии ЕС, включая шпионаж за всеми соседствующими с Арменией государствами, наблюдение за работой 102-й военной базы РФ в Гюмри и секретное развертывание военного контингента Запада в республике.

С этим и стоит связывать продолжение работы европейских миссионеров в Армении после вашингтонского саммита. Поскольку подлинное предназначение миссии не связано с армяно-азербайджанским урегулированием, никакое продвижение Баку и Еревана к миру не может повлиять ни на европейский, ни на армянский подход к этой форме сотрудничества Армении с Западом. Сейчас может использовано новое официальное прикрытие работы миссионеров: "наблюдатели" продолжат ездить вдоль армяно-азербайджанских рубежей, пока не будет подписан мирный договор.

Вполне возможно, что миссия продолжит свою работу даже после подписания мирного договора. Дело в том, что статья седьмая мирного договора обязывает Азербайджан и Армению не размещать силы третьих стран только вдоль общих границ. Казалось бы, миссия ЕС прибыла в Армению именно для того, чтобы находиться на армяно-азербайджанской границе, следовательно, по условиям мирного договора она должна уйти. Но Брюсселю будет достаточно договориться с Ереваном о переформатировании задач миссии, чтобы оставить ее в Армении – на всей армянской территории, не относящейся к граничащим с Азербайджаном районам, она может находиться без юридических проблем. "Наблюдатели" могут переместиться на границы Армении с Ираном, Турцией или Грузией и даже вовсе отойти вглубь республики. Повод для сохранения миссии может быть найден какой угодно, поскольку в основе ее работы – обоюдное желание Еревана и Брюсселя укреплять контакты.

Таким образом, хотя в перспективе миссия ЕС перестанет быть раздражающим фактором в отношениях Армении с Азербайджаном (после вступления в силу мирного договора и отведения "наблюдателей" от общей границы двух стран), она продолжит создавать беспокойство другим соседствующим с Арменией государствам, а также России из-за опасений, что наблюдение за 102-й базой в Гюмри все-таки является главной функцией миссионеров.