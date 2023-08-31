Зачем Париж и Берлин портят отношения с Баку?

© Фото: сайт канцлера ФРГ

Франция опять посягнула на суверенитет Азербайджана. Зачем Париж это делает и как это скажется на влиянии Франции в мире? И для чего глава МИД Германии присоединилась к антиазербайджанской кампании?

С самого начала 44-дневной войны в 2020 году отношения между Азербайджаном и Францией резко охладели. Париж занял однобокую проармянскую позицию и добивался не просто прекращения боевых действий, а де-факто отделения Карабахского экономического района Азербайджана. С окончания войны прошло почти три года, но Париж все еще не готов смириться с постконфликтными реалиями.

Провокации Франции

На днях Франция совершила два выпада против властей Азербайджана. 30 августа мэр Парижа Анн Идальго, известная связями с армянской диаспорой, прилетела в Ереван во главе делегации французских политиков, а оттуда вместе с колонной грузовиков с неустановленным грузом, названным "гуманитарной помощью", отправилась к армяно-азербайджанской границе, к началу Лачинского коридора. Границу она, разумеется, не пересекла, поскольку не имела разрешения на въезд в Азербайджан, сделала несколько фото для соцсетей и возвратилась в Ереван.

Еще раньше, 29 августа отличилась глава МИД Франции Катрин Колонна. На конференции послов она обвинила Баку в стратегии выдавливания армян из Карабахского экономического района. На оба выпада власти Азербайджана отреагировали, французской дипмиссии была выражена нота протеста, а сегодня в МИД АР вызвали посла Франции Анн Буайон.

"Азербайджанская сторона расценила демонстративную попытку отправки грузов без согласования с ней и вопреки ее воле на международно признанную территорию Азербайджана как провокацию, и довела свой решительный протест до сведения противоположной стороны. Франции было выдвинуто настойчивое требование прекратить действия, направленные против суверенитета и территориальной целостности Азербайджана, угрожающие и без того хрупкому процессу нормализации, продвигаемому активными усилиями международных акторов"

– МИД Азербайджана

Реалии Южного Кавказа

В чем же состоит проблема? Если говорить вкратце и простым языком, то Азербайджан с 23 апреля проверяет весь транспорт, который пересекает границу двух стран по Лачинскому коридору, Армения воспринимает это как блокаду контрабанды оружия и боевиков в Ханкенди, но заявляет, что речь идет о гуманитарной блокаде, а Франция ее поддерживает ради усиления своего влияния на Южный Кавказ.

Гуманитарной блокады нет, азербайджанские пограничники проводят паспортный контроль и пропускают в обе стороны армян из Ханкенди и их мирные грузы. При этом другие государства, включая Армению, не имеют права ничего ввозить через границу без разрешения Баку - это и не предусмотрено транспортным режимом Лачинского коридора. Однако некоторые европейцы считают, что они вправе делать, что хотят, отсюда явная провокация Анн Идальго и "гуманитарной помощи" из Франции.

Провокация Анналены Бербок

Мы неслучайно говорим "европейцы", потому как к провокациям Франции подключились немецкие политики. Сейчас в Испании проходит заседание глав МИД стран ЕС, и там немецкий министр Анналена Бербок принялась распространять фейки о "гуманитарной катастрофе" в Ханкенди, повторяя все стандартные формулировки из антиазербайджанской кампании Еревана. Ни упоминаний международного права и территориальной целостности Азербайджана, ни признания факта, что Баку сам отправляет гуманитарную помощь в Ханкенди, в выступлении Бербок не было.

Антиазербайджанская риторика в устах официальных представителей Германии - нечто новое. Подобное поведение главы немецкого МИД создает дополнительные проблемы, в которых в действительности не заинтересована Европа в целом. Азербайджан активно развивает энергетическое сотрудничество с Евросоюзом, подписывает новые газовые контракты с европейскими государствами, и на этом фоне подключение Бербок к кампании сторонников оккупации Карабаха несомненно вызовет вопросы не только в Баку, но и в Брюсселе. Да и в Берлине ее наверняка ждет серьезный разговор с канцлером.

Что касается Франции, то ее влияние на международной арене сейчас стремительно падает. Президент Эммануэль Макрон уже ищет возможности для подписания мира с Россией по украинскому конфликту. В Нигере и Габоне - бывших французских колониях - произошли военные перевороты, посол Франции в Ниамее лишен дипломатического статуса. В таких условиях Парижу стоило бы сначала навести порядок в делах, которые касаются его непосредственно, а уже потом работать над укреплением позиций на Южном Кавказе. Причем поддержкой реваншистов в Армении политическими провокациями Франция все равно ничего не добьется, кроме испорченных связей с ключевым государством в регионе - Азербайджаном.