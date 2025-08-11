Эрдоган будет следить за Аляской

Предстоящая встреча в Анкоридже (Аляска) вызывает интерес у всего мира, но в особенности у Турции.

Почему у нее? Потому что Турция несколько раз становилась важнейшей площадкой разрядки между Россией и Западом, а также площадкой для переговоров Москвы и Киева. Год назад, 1 августа 2024 года, в Анкаре состоялся беспрецедентный обмен заключенными впервые с "холодной войны": Россия, Беларусь, Германия и США обменяли 26 человек, тогда в РФ вернулись Вадима Красив и Владислав Клюшин.

В феврале и апреле 2025 года в Стамбуле сначала в американском, а затем и российском генконсульстве состоялись встречи между делегациями МИД США и России по вопросам регулирования и нормализации двусторонних отношений. С мая в том же Стамбуле проходят переговоры России и Украины. На третьем раунде в июле стороны обсудили переданные друг другу в июне меморандумы об урегулировании конфликта.

Турция с самого начала украинского конфликта прилагала усилия, чтобы закрепить за собой статус главной переговорной площадки. Основанием к этому служила встреча в Стамбуле в конце марта 2022 года, зерновая сделка и сохранение партнерских отношений с обеими сторонами. Еще до прихода к власти Дональда Трампа и запуска мирного процесса турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган приглашал в Стамбул украинского коллегу Владимира Зеленского и российского лидера Владимира Путина.

После начала переговоров делегаций Владимира Мединского и Рустема Умерова, роль Анкары в которых признают как в России, так и в Европе и США, Эрдоган признался, что его самая большая мечта - собрать в Стамбуле Путина и Зеленского, и пригласить на этот саммит Трампа.

Как заинтересованная в успехе дипломатии сторона Турция с большим интересом относится к саммиту Путина и Трампа на Аляске. Согласно дипломатическому источнику РИА Новости, турецкая сторона будет следить за встречей 15 августа.

"Безусловно, это событие мирового масштаба, за которым будет следить весь мир. Что касается наших ожиданий, то мы ожидаем позитивного итога для глобальной безопасности, для мирного урегулирования украинского конфликта", - сказал собеседник информагентства.

В Турции очень надеялись, что именно Стамбул примет Российско-американский саммит. Основатель портала YetkinReport Мурат Еткин считал, что такая встреча могла бы принести пользу Эрдогану.

"В случае, если данный саммит состоится в Турции, роль Эрдогана, последние несколько лет работавшего над статусом "посредника для достижения мира", укрепится и выйдет на новый высокий уровень. Естественно, при этом развитии событий Эрдоган получит дивиденды как во внутренней политике, так и в международной политике и экономике", - отмечал он.

Площадка Стамбула в итоге не была выбрана, но не были выбраны и другие возможные страны-посредники, как Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты. Так что конкуренцию Анкара точно не проиграла. А возможный позитив в диалоге Трампа и Путина 15 августа лишь придаст импульс турецкому посредничеству. Ведь в случае успеха на Аляске новые переговоры Мединского и Умерова в Стамбуле будут более содержательными и результативными.

Исход переговоров Трампа и Путина прогнозировать сложно. Турецкая газета Milliyet считает, что американскому президенту не удастся навязать свою волю российскому коллеге, так как если первый ведет себя как хитрый игрок в покер, то Путин - это расчетливый шахматист. Пока 15 августа не прошло, в Анкаре не будут терять надежды на то, что США и Россия продвинут вперед стамбульский мирный процесс. Благодаря близким отношениям с Трампом, Путиным и Зеленским Эрдоган будет пользоваться статусом главного медиатора, если, конечно, переговоры Москвы и Вашингтона не зайдут в тупик.