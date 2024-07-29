Россия и Запад обменялись заключенными через Турцию

Агентство Bloomberg сообщило о том, что двое американских граждан Эвана Гершкович и Пол Уилан, осужденные в России за шпионаж выпущены на свободу в рамках обмена. В ответ американская сторона также обязуется отпустить задержанных россиян. Турецкие СМИ сообщают о том, что обмен состоялся в аэропорту Анкары.

В рамках обмена заключенными российская сторона выпустила на свободу американских граждан – журналиста газеты Wall Street Journal Эвана Гершковича и бывшего морского пехотинца США Пола Уилана. В РФ они проходили по делам о шпионаже и были осуждены на 16 лет. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на собственные источники. В публикации не уточняется, кто еще участвует в обмене. В ответ американская сторона должна освободить нескольких заключенных россиян. Процесс обмена состоялся в аэропорту Анкары.

«Россия освобождает <...> Гершковича и <...> Уилана в рамках крупного обмена заключенными с США. Они направляются в места за пределами России. США и их союзники вернут заключенных России»

– Bloomberg

Кроме Гершковича и Уилана, также освобождена осужденная за фейки о ВС РФ Алсу Курмашева (также гражданка США).

Российская сторона надеется вернуть задержанных в Словении по обвинению в шпионаже в пользу РФ Артема и Анну Дульцевых, а также осужденного в Германии офицера ФСБ Вадима Красикова. В общей сложности с обеих сторон участниками обмена стали 24 человека.

Косвенным доказательством состоявшегося обмена является тот факт, что самолет Ан-148-100Е с номером РА-61727, который уже использовался при аналогичном обмене в 2022 году, покинул авиагавань в Калининграде.

Что означается обмен заключенными для контактов РФ и США?

Главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" рассказал о политических смыслах сегодняшнего масштабного обмена заключенными между Россией и западными странами с точки зрения российско-американских отношений.

"Я бы выделил здесь два момента. Первый момент состоит в том, что Демократическая партия стала в большей степени заинтересована в поднятии своего авторитета на этом этапе избирательной кампании. Вопрос обмена заключенными, то есть возвращения в США американских граждан, осужденных в России, очень болезненно стоял перед демократами, на них постоянно оказывалось давление, чтобы подобный обмен был осуществлен. И вот мы видим, что обмен состоялся, а значит, демократы рассчитывают, что таким путем смогут повысить свой рейтинг", - прежде всего сказал он.

"У демократов произошла смена лидера: Джо Байден вышел из президентской гонки, Камала Харрис возглавила партийный список и, по всей видимости, будет утверждена кандидатом от Демократической партии на выборах. Что интересно, с российской стороны согласие на обмен заключенными может оказаться косвенной попыткой поддержать Харрис. Это как бы сигнал, что, если демократы победят на президентских выборах, уже будет некий задел для пересмотра бескомпромиссной позиции администрации Байдена по российско-американским отношениям", - обратил внимание Владимир Васильев.

"Также есть определенный интерес к тому, чтобы начать хотя бы исподволь готовить переговорный этап в российско-американских отношениях по Украине. Если американская администрация не пойдет на эскалацию военных действий на Украине, то обмен заключенными станет сигналом американской стороне (независимо от того, кто победит на выборах, Харрис или Трамп), что пространство для диалога есть и Москва рассчитывает, что Вашингтон возьмет курс на конструктивный разговор. В немалой степени этому способствует предвыборное обещание Трампа заняться нормализацией российско-американских связей, не дожидаясь инаугурации", - сообщил американист.

"Хотя сигнал довольно слабый, но он все же дает понять американской стороне, что Россия в широком смысле слова ожидает отсутствия дальнейшей эскалации и ориентации США на запуск какого-либо переговорного процесса. Для этого есть потенциал. Та же Харрис, хотя она и будет продолжать общую конфронтационную линию администрации Байдена, сможет быть более мягкой и, по крайней мере, использовать мирную риторику для переизбрания. В США для нее как для женского кандидата выступать с позиции воинственной амазонки может быть не с руки", - добавил он.