Максим Шевченко об итогах встречи Алиева и Пашиняна. Переговоры Путина и Трампа на Аляске

8 августа в Вашингтоне состоялась церемония подписания Совместной декларации в рамках урегулирования послевоенных отношений Армении и Азербайджана. Никол Пашинян и Ильхам Алиев парафировали документ, закрепивший настрой двух государств на скорейшую нормализацию связей.

Как подписание мирного договора скажется на развитии Южного Кавказа, какие выгоды получат участники мирного процесса, что влияет на позицию Ирана, что на самом деле сделал Дональд Трамп, о чем будут говорить президенты России и США в пятницу на Аляске — обсудили историк, журналист Эльмар Гусейнов и политик Максим Шевченко. 

