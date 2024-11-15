Binance взломали: что это значит, самые громкие криптокражи, какой курс биткоина?

Что такое Binance и что известно о взломе, кто стоит за кражей, как хакеры взломали Binance, что взлом Binance значит для рынка криптовалюты, насколько безопасны криптовалюты как инвестиция, какой сегодня курс биткоина к доллару и к рублю, а также какие были самые громкие кражи в истории криптовалют.

Мировая криптоиндустрия столкнулась с беспрецедентным по масштабу инцидентом. Binance подтвердила факт несанкционированного вывода активов, первоначальная оценка ущерба от которого составила около $6,3 млрд. Это происшествие уже назвали крупнейшей кражей в истории криптовалют, оно затронуло не только пользователей платформы, но и общую динамику рынка.

Что такое Binance?

Binance - это крупнейшая централизованная криптовалютная биржа в мире, основанная в 2017 году Чанпэном Чжао (также известным как CZ). Платформа выступает посредником между покупателями и продавцами цифровых активов, предлагая широкий спектр продуктов: от спотовой торговли и маржинальных операций до фьючерсов, опционов и инвестиционных решений. По состоянию на 2026 год число зарегистрированных пользователей Binance достигло порядка 335 млн человек по всему миру.

Годовой торговый оборот платформы измеряется десятками триллионов долларов, а объем активов на хранении оценивается примерно в $162,8 млрд. По данным на декабрь 2025 года, на Binance приходилось около 38% мирового спотового оборота криптовалют - в четыре раза больше, чем у ближайшего конкурента. Сочетание сотен миллионов пользователей, колоссального объема активов и доминирующего положения на рынке объясняет, почему любой серьезный инцидент с безопасностью Binance способен спровоцировать системный кризис для всей криптоиндустрии.

Что известно о взломе Binance?

Вечером 29 октября Binance приостановила операции по вводу и выводу средств после того, как хакеры получили доступ к ее цифровым кошелькам. Согласно данным американской фирмы по блокчейн-аналитике TRM Labs, злоумышленники вывели около $6,36 млрд из кошельков Binance в десяти различных блокчейнах, причем большая часть средств была перемещена всего за 20 минут. Binance подтвердила факт несанкционированных транзакций и заявила, что покроет все убытки пользователей за счет средств компании и чрезвычайного фонда SAFU - биткоин-резерва в $1 млрд, созданного в 2018 году для защиты клиентов в случае нарушений безопасности.

Компания подчеркнула, что средства пользователей находятся в безопасности, а депозиты не пострадали; вывод средств, как ожидается, возобновится в течение 24-72 часов. К утру 30 октября Binance и ее партнерам удалось заморозить около $3 млрд из украденных активов, включая более $2,3 млрд, заблокированных эмитентами стейблкоинов Tether и Circle. Судьба оставшейся суммы (примерно $3,3 млрд) пока остается неизвестной.

Кто стоит за криптовзломом века?

Несколько независимых фирм по блокчейн-анализу с высокой степенью уверенности возложили ответственность за атаку на Северную Корею. TRM Labs атрибутировала взлом элитному северокорейскому хакерскому подразделению TraderTraitor, которое, по данным американского Совета по международным отношениям, связано с известной группой киберпреступников Lazarus. Аналогичную оценку высказала компания Chainalysis, а сингапурская Pangolin Intelligence подтвердила выводы, основанные на корреляции он-чейн активности с предыдущими известными инцидентами.

Группа Lazarus находится под санкциями Министерства финансов США с 2019 года и, по данным американских властей, контролируется главным разведывательным управлением Северной Кореи. ФБР ранее возложило на это же подразделение ответственность за взлом биржи Bybit в 2025 году, а TRM Labs отметила, что некоторые особенности этой атаки совпадают с предыдущими ограблениями, связанными с Северной Кореей, включая взлом Bybit. Сама Binance официально не возложила ответственность на какое-либо конкретное лицо или государство, заявив лишь, что работает в тесном сотрудничестве с правоохранительными органами для установления личности преступников. Северная Корея отрицает причастность к кибератакам и кражам криптовалют.

Как хакеры взломали Binance?

Механизм атаки оказался сложнее, чем первоначально предполагалось. Сначала Binance заявила, что взлом мог начаться со скомпрометированного ноутбука одного из инженеров, что позволило злоумышленнику получить доступ к сервисному контейнеру и отправить несанкционированные транзакции на вывод средств. Однако в ходе дальнейшего расследования были обнаружены "дополнительные точки проникновения". Согласно обновленной версии, злоумышленники могли скомпрометировать внутреннюю инфраструктуру, которая генерирует и подписывает транзакции в нескольких блокчейнах одновременно, и отправили запросы на вывод криптовалюты.

Ключевая особенность заключается в том, что для кражи не обязательно было извлекать приватные ключи кошельков: достаточно было заставить доверенный внутренний сервис выполнить несанкционированные команды, используя уже имеющиеся разрешения. TRM Labs охарактеризовала это как компрометацию "инфраструктуры подписи" Binance, что позволило злоумышленникам отдавать команды, опустошающие затронутые кошельки. Binance подтвердила, что не нашла доказательств утечки приватных ключей каких-либо кошельков.

Что взлом Binance значит для рынка криптовалюты?

Цена биткоина упала до шестинедельного минимума, ненадолго опустившись ниже отметки в $78 тысяч, в то время как Ethereum потерял более 3% стоимости. Акции криптобиржи Coinbase, которая заявила, что не пострадала от инцидента, также снизились на 4,8%. Объем принудительных закрытий позиций (ликвидаций) на рынке достиг $1,5 млрд, причем большинство из них пришлось на длинные ставки - трейдеры, ставившие на рост криптовалют, понесли значительные потери.

Взлом произошел в момент, когда криптовалютный рынок уже находился под давлением высоких процентных ставок в США и слабого спроса со стороны покупателей биржевых инвестиционных фондов, что усилило негативный эффект. Сочетание доминирующего положения Binance на рынке и масштаба кражи создает риск системного кризиса для всей криптоиндустрии, поскольку доверие к централизованным платформам является одним из краеугольных камней текущей рыночной структуры.

Насколько безопасны криптовалюты как инвестиция?

Этот инцидент вновь высветил фундаментальную уязвимость криптовалют как класса активов - по крайней мере, в той форме, в которой большинство инвесторов взаимодействует с ними. Крупные централизованные биржи, такие как Binance, хранят активы пользователей от их имени, что делает их привлекательной мишенью для хакеров: чем больше активы на хранении, тем масштабнее потенциальная добыча. Страхование предлагает ограниченную защиту, поскольку большинство полисов страхования от преступлений и киберстрахования не покрывают украденную криптовалюту, а специализированное криптострахование остается нишевым бизнесом, предлагаемым ограниченным кругом страховщиков.

Кражи происходят регулярно: по данным TRM Labs, в 2025 году хакеры украли $2,87 млрд в криптовалюте в ходе почти 150 атак, а за 2025 год связанные с КНДР группы похитили цифровые активы на $2,02 млрд. Ожидается дальнейший рост мошенничества с использованием ИИ и атак, направленных на поиск ключей, что делает вопрос безопасности центральным для оценки долгосрочной привлекательности криптовалют. Регуляторные органы по всему миру, включая Европейский парламент и ОЭСР, продолжают указывать на то, что необеспеченные криптоактивы подвержены дополнительным рискам и волатильности.

Какие были самые громкие кражи в истории криптовалют?

Bybit (февраль 2025) - $1,5 млрд

Второе место после вчерашней кражи занимает похищение цифровых активов, произошедшее 21 февраля 2025 года на базирующейся в Дубае бирже Bybit. Злоумышленники похитили около $1,5 млрд в криптовалюте из холодного кошелька Ethereum, обманом заставив авторизованных подписантов одобрить вредоносный перевод. ФБР возложило ответственность за атаку на Северную Корею, идентифицировав ее как часть хакерской кампании TraderTraitor. По их данным, злоумышленники быстро конвертировали часть украденных средств в биткоин и другие активы, распределив их по тысячам адресов в нескольких блокчейнах, что значительно усложнило их отслеживание и возврат.

Ronin Network (март 2022) - $620 млн

Атака на Ronin Network, блокчейн-платформу, связанную с игрой Axie Infinity, стала крупнейшей кражей в истории DeFi на тот момент. В ходе атаки 23 марта 2022 года злоумышленники вывели около 173 600 ETH и 25,5 млн стейблойнов USDC на общую сумму, оцениваемую в $620-625 млн. Особенностью этого взлома стало то, что хакеры получили контроль над пятью из девяти приватных ключей валидаторов сети, что позволило им одобрять несанкционированные выводы средств. Вход в систему начался с того, что инженер Sky Mavis (разработчика Ronin) открыл документ с вредоносным ПО. Минфин США приписал эту атаку северокорейской группе Lazarus. Примечательно, что кража оставалась незамеченной в течение шести дней и была обнаружена только 29 марта, когда один из пользователей не смог завершить транзакцию.

Poly Network (август 2021) - $611 млн

Взлом Poly Network, децентрализованной финансовой платформы для блокчейн переводов, стал одним из самых необычных инцидентов. 10 августа 2021 года хакер использовал уязвимость в системе верификации контрактов, чтобы перевести активы на сумму более $610 млн в свой адрес. Однако в течение нескольких дней после атаки злоумышленник начал возвращать средства. К 23 августа почти все фонды были возвращены, за исключением примерно $33 млн в USDT, которые были заморожены компанией Tether. Хакер утверждал, что атака была предпринята с целью выявления уязвимости в системе безопасности платформы, и вел переговоры с командой Poly Network через транзакции, сопровождаемые сообщениями. Poly Network предложила вознаграждение в размере $500 тысяч за информацию об уязвимости и возврат средств.

BNB Chain (октябрь 2022) - $586 млн

6 октября 2022 года злоумышленник использовал уязвимость в BSC Token Hub (кросс-чейн-мосте, соединяющем две блокчейн-сети BNB) и вывел около 2 млн токенов BNB стоимостью примерно $586 млн. Анализ команды Coinbase показал, что причиной стала ошибка в реализации верификации IAVL, разработанной Cosmos и интегрированной в процесс проверки доказательств BSC. Злоумышленник подделал доказательства безопасности. BNB Chain скоординировала действия с валидаторами, чтобы приостановить операции и ограничить перемещение активов. Однако сумма в $586 млн не привела к эквивалентным финансовым потерям: значительная часть криптовалюты осталась в сети или была заморожена, и, по некоторым оценкам, хакеру удалось вывести лишь около $100 млн.

Coincheck (январь 2018) - $530 млн

Атака на японскую биржу Coincheck в январе 2018 года стала одним из крупнейших ограблений на тот момент. Хакеры украли примерно 526,3 млн токенов NEM из горячего кошелька биржи. На тот момент украденные активы оценивались примерно в $530 млн. Инцидент вызвал широкий резонанс и побудил Агентство финансовых услуг Японии инициировать проверку мер безопасности на криптовалютных биржах. Coincheck признала, что хранила NEM в "горячем кошельке" вместо более безопасного "холодного", и не использовала дополнительный уровень защиты. Позже биржа заявила, что компенсирует потери примерно 260 тысяч клиентов, вернув около 90% средств.

Mt. Gox (2011-2014) - $480 млн

Крах токийской биржи Mt. Gox остается одним из самых знаковых событий в ранней истории биткоина. Биржа, которая когда-то обрабатывала большую часть мировых торгов биткоином, в феврале 2014 года подала заявление о банкротстве после того, как признала потерю 850 тысяч биткоинов (750 тысяч из которых клиентские). На тот момент эта сумма оценивалась примерно в $480 млн, что составляло около 7% от общего количества биткоинов в мире. Пропажа стала результатом краж, происходивших в течение нескольких лет из-за уязвимостей в программном обеспечении биржи. Крах Mt. Gox оставил тысячи клиентов без доступа к их средствам и нанес серьезный удар по доверию к молодой криптоиндустрии.

Wormhole (февраль 2022) - $325 млн

В феврале 2022 года блокчейн-платформа Wormhole подверглась атаке, в результате которой было похищено 120 тысяч токенов wETH на сумму около $320-325 млн. Злоумышленники использовали уязвимость в процессе верификации платформы, чтобы создать токены без необходимого обеспечения. В отличие от многих других подобных инцидентов, ущерб для пользователей был полностью компенсирован: Jump Crypto, чья материнская компания приобрела разработчика Wormhole, заменила украденные средства, чтобы возместить ущерб. Wormhole также предложила хакеру вознаграждение в размере $10 млн за возврат средств.

Liquid Network (сентябрь 2026) - $319 млн

Еще одна крупная кража 2026 года произошла 6 сентября на Liquid Network - сайдчейне биткоина, управляемом Blockstream. Злоумышленники вывели около $319 млн в биткоинах (примерно 4 тысячи BTC). Атака была осуществлена путем эксплуатации ошибки в программном обеспечении валидатора Liquid, что позволило создать необеспеченные синтетические токены L-BTC и обменять их на реальные биткоины. Злоумышленники, назвавшие себя "белыми хакерами", вступили в переговоры с командой Blockstream через он-чейн-сообщения и вернули около 85% средств (примерно $272 млн) после того, как уязвимость была исправлена. Около $47 млн осталось у злоумышленников. Этот инцидент стал крупнейшей атакой, зафиксированной против сайдчейна биткоина.

Какой сегодня курс биткоина?

Курс биткоина к доллару

По состоянию на 30 октября криптовалютный рынок остается под давлением последствий взлома Binance. Согласно данным 30 октября, биткоин торгуется в диапазоне $77 900 - $78 500 за одну монету. В частности, средневзвешенный курс BTC к доллару на 30 октября составил $78 439,4, что отражает снижение на 2,1% за сутки. На криптобирже Binance на открытие торгов 30 октября курс биткоина составлял $77 991,89, а за 29 октября он упал на 4,12%. Для сравнения: неделей ранее биткоин достигал отметки в $80 610.

Курс биткоина к рублю

По отношению к российскому рублю биткоин торгуется в районе 6 335 000 - 6 470 000 рублей за одну монету в зависимости от площадки и времени торгов.