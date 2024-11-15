Стейблкоины и токенизация: цифровая революция или ребрендинг старой системы?

Святослава Прокофьева

Недавнее подписание закона GENIUS Act президентом Дональдом Трампом стало формальным признанием стейблкоинов частью финансовой системы США. Расскажем, что такое токенизация, как она работает, что такое стейблкоины, какова их капитализация и могут ли они помочь экономике США.

Что такое токенизация и станет ли она следующим прорывом в криптоиндустрии?

Токенизация - это процесс преобразования данных или активов в цифровые токены с использованием технологии блокчейн. Криптоэнтузиасты давно утверждают, что активы на основе блокчейна изменят базовую инфраструктуру финансовых рынков. Ожидается, что эта технология будет стремительно развиваться в ближайшие годы. Администрация президента Дональда Трампа уже начала смягчать регулирование крипторынка, вызвав увеличение стоимости криптовалют. Однако рост рынка токенизированных активов оказался менее стремительным, чем ожидалось в последние годы, причем многие проекты все еще находятся в зачаточном состоянии или еще не запущены.

Как работает токенизация?

Термин "токенизация" используется по-разному, но в целом он относится к процессу преобразования финансовых активов - таких как банковские депозиты, акции, облигации, фонды и даже недвижимость - в криптоактивы. Это означает создание записи в блокчейне, который представляет собой исходный актив. Эти активы на основе блокчейна, или "токены", могут храниться в криптокошельках и торговаться на блокчейне, подобно криптовалютам.

Криптоэнтузиасты заявляют, что токенизация может улучшить ликвидность финансовой системы. Токенизация неликвидных активов, например, недвижимости, может значительно повысить их ликвидность, ведь разбивка актива на небольшие цифровые токены позволит инвесторам покупать и продавать доли в активе, вместо того, чтобы приобретать его целиком. Также ожидается, что токенизация улучшит доступ к классам активов, которые ранее были недоступны для мелких инвесторов, за счет снижения входного барьера.

Что такое стейблкоины?

Криптовалюты - это цифровые активы, создаваемые с использованием криптографических методов и функционирующие на децентрализованных платформах, основные примеры - это биткоин и эфир (BTC и ETH). В отличие от нестабильного Биткоина, стоимость стейблкоинов стабильна из-за привязки к определенному активу, обычно в соотношении 1:1.

Стейблкоины можно рассматривать как пример токенизации. Это тип криптовалюты, разработанный для поддержания стабильной стоимости за счет привязки к реальным активам. Другими словами, стейблкоины - это токены на основе блокчейна, выступающие в качестве цифрового эквивалента актива, который уже существует вне блокчейна.

В настоящее время USDT от компании Tether и USDC от консорциума, образованного Circle, составляют почти 90% от общего рынка стейблкоинов. Tether выпускает стейблкоины с привязкой и к курсу евро (EURT), к юаню (CNHT), к песо (MXNT) и к унции золота (XAUT).

С введением в действие закона GENIUS Act в США эмитентам стейблкоинов будет вменено в обязанность обеспечивать свои активы ликвидными активами, такими как доллары США или казначейские облигации. Кроме того, от них потребуется ежемесячно раскрывать состав своих резервов, что повысит прозрачность.

Какова капитализация стейблкоинов?

Появившись около 2014 года, к 2020 году стейблкоины имели рыночную капитализацию всего около $20 млрд. Но благодаря широкому распространению этим летом их общая рыночная стоимость превысила $250 млрд. К 2028 году прогнозируется стоимость в $2 триллиона, а министр финансов США Скотт Бессент ожидает, что благодаря новому закону капитализация всех стейблкоинов достигнет $3,7 триллионов к 2030 году.

Могут ли стейблкоины помочь экономике США?

Недавнее подписание Трампом закона GENIUS Act стало значительным шагом, поскольку США формально устанавливают нормативную базу для стейблкоинов. Таким образом, законопроект установит более четкие рамки, которые позволят стейблкоинам и другим криптотокенам получить более широкое распространение.

По мнению Трампа, стейблкоины увеличат спрос на казначейские облигации, приведут к снижению процентных ставок в США и помогут укрепить статус доллара как глобальной резервной валюты. Но сможет ли криптовалюта действительно помочь в таких амбициозных целях?

В Вашингтоне предполагают, что выпуск стейблкоинов может смягчить будущее давление на государственный долг США. В основе продвижения стейблкоинов правительством США лежит желание поддержать собственную конкурентоспособность в глобальных денежно-кредитных и платежных системах. Принятие закона также стало кульминацией поддержки Трампа криптоинвесторами на выборах прошлого года.

Некоторые аналитики утверждают, что ажиотаж вокруг токенизации может быть преждевременным, и предостерегают, что быстрорастущая криптоэкосистема может сталкиваться с краткосрочной турбулентностью из-за потенциального падения цен. Критики также предупреждают, что ажиотаж вокруг новой технологии может создать новые системные риски. Они также утверждают, что пока нет оснований полагать, что блокчейн будет эффективнее электронных реестров и торговых систем, уже используемых на финансовых рынках.

Нынешнее влияние доллара во многом обусловлено международным экономическим порядком, установленным после Второй мировой войны. Фокус администрации Трампа на увеличении дефицита торгового баланса может ограничить обращение доллара в мире. Успех заключается не только в деньгах, ключевым фактором является доверие. США должны соблюдать взятые на себя обязательства и способствовать поддержанию стабильной международной торговли, а не полагаться на санкции или экстерриториальные вмешательства.