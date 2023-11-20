Фархад Мамедов. Что вызывает раздражение Азербайджана в позиции ЕС и США?

Что происходит в отношениях между Азербайджаном и Западом обсудили телерадуоведущий Гия Саралидзе и директор Центра исследований Южного Кавказа Фархад Мамедов. «Соседи» — специальный проект «Вестника Кавказа».
Накануне Брюссель выступил с инициативой усилить долгосрочную наблюдательную миссию ЕС в Армении. 20 ноября в Ереване было подписано соглашение о статусе европейской миссии. Помощник госсекретаря США Джеймс О'Брайен выступил на слушаниях Подкомитета по Европе Комитета Палаты представителей по иностранным делам и высказал ряд недружественных заявлений в сторону Азербайджана.
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