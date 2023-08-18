Жители Махачкалы снова протестуют против отсутствия света

Опубликовано: 3:44, 18 авг 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Жители Махачкале перекрыли улицу, чтобы привлечь внимание, они требуют вернуть в дома электричество. Это четвертая акция за десять дней, проблемы с электроэнергией в Махачкале не кончаются.

В четверг вечером в Махачкале местные жители вышли на акцию и перекрыли улицу в районе поселка Семендер, в их домах по-прежнему нет света.

"В связи с перекрытием улицы жителями поселка Семендер по поручению председателя правительства Республики Дагестан Абдулмуслима Абдулмуслимова на место для встречи с гражданами направлено руководство Минэнерго Дагестана и "Дагэнерго"

– правительство республики

Сегодняшний случай - четвертый за десять дней.

По данным региональных властей, протестующим вернут свет в ближайшие часы.

Перебои с электроснабжением начались в результате сильной жары, подстанции не выдержали напряжения.