В Махачкале восстановлено энергоснабжение

Опубликовано: 11:56, 16 авг 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В Махачкале продолжатся веерные отключения света. Это связано с изношенностью сетевого оборудования и жаркой погодой. Накануне жители города, возмущенные постоянным отключением света, перекрыли центральную улицу города.

Минэнерго Дагестана проинформировало о том, что специалисты восстановили энергоснабжение в домах Махачкалы после жалоб о скачках напряжения.

«Электроснабжение восстановлено. Однако часть домов попадают в график плановых перерывов электроснабжения»

– пресс-служба Минэнерго

В ведомстве отметили также, что к технологическим нарушениям приводит жаркая погода и изношенность оборудования.

В этой связи в Дагестане были введены веерные отключения. График приостановки электроснабжения публикуется Минэнерго региона.

Ранее сообщалось, что накануне вечером возмущенные постоянными перебоями в подаче электроэнергии жители Махачкалы перекрыли проспект Петра I. Ситация была доведена до сведения главы Дагестана Сергея Меликова.