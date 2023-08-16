В Махачкале восстановлено энергоснабжение

В Махачкале продолжатся веерные отключения света. Это связано с изношенностью сетевого оборудования и жаркой погодой. Накануне жители города, возмущенные постоянным отключением света, перекрыли центральную улицу города.
Минэнерго Дагестана проинформировало о том, что специалисты восстановили энергоснабжение в домах Махачкалы после жалоб о скачках напряжения.
«Электроснабжение восстановлено. Однако часть домов попадают в график плановых перерывов электроснабжения»
– пресс-служба Минэнерго
В ведомстве отметили также, что к технологическим нарушениям приводит жаркая погода и изношенность оборудования.
В этой связи в Дагестане были введены веерные отключения. График приостановки электроснабжения публикуется Минэнерго региона.
Ранее сообщалось, что накануне вечером возмущенные постоянными перебоями в подаче электроэнергии жители Махачкалы перекрыли проспект Петра I. Ситация была доведена до сведения главы Дагестана Сергея Меликова.