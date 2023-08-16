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Жители Махачкалы вышли на протест из-за отключений света 

Жители Махачкалы вышли на протест из-за отключений света 
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Одна из центральных улиц Махачкалы была перекрыта местными жителями, возмущенными регулярными отключениями электроэнергии. В итоге власти решили заменить обветшавшие сети.

Проспект Петра I был перекрыт накануне вечером возмущенными жителями Махачкалы. Так они выразили несогласие с продолжающимися отключениями электроэнергии в городе.

«На встречу с местными жителями оперативно выехали председатель правительства Дагестана Абдулмуслим Абдулмуслимов, первый замминистра энергетики и тарифов региона Динислам Иманмурзаев и руководство «Махачкалинских горэлектросетей» – пресс-служба правительства Дагестана

Информация о случившемся была предоставлена главе Дагестана Сергею Меликову. В итоге было принято решение заменить ветхие сети в Махачкале.

В одном из районов Махачкалы ввели режим ЧС 

В одном из районов Махачкалы ввели режим ЧС 

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