В одном из районов Махачкалы ввели режим ЧС 

Опубликовано: 13:55, 11 авг 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В Советском районе Махачкалы, где ранее прогремел взрыв, временно ввели режим ЧС. Помощь медиков понадобилась 8 гражданам.

Власти Махачкалы ввели режим ЧС в Советском районе. Об этом сказано в Telegram-канале градоначальника.

"Управляющая компания приступит к наведению порядка в подъездах дома, а также на прилегающей территории"

– Юсуп Умавов

Он подчеркнул, что гражданам окажут всю необходимую помощь.

Что произошло?

Взрыв бытового газа, в результате которого пострадали 8 человек, произошел в многоэтажке в Махачкале утром 9 августа. В ходе осмотра дома было решено временно переселить жителей двух подъездов. Часть из них уехала к своим родственникам, а остальные – в гостиницы.