В одном из районов Махачкалы ввели режим ЧС 

В Советском районе Махачкалы, где ранее прогремел взрыв, временно ввели режим ЧС. Помощь медиков понадобилась 8 гражданам.
Власти Махачкалы ввели режим ЧС в Советском районе. Об этом сказано в Telegram-канале градоначальника.
"Управляющая компания приступит к наведению порядка в подъездах дома, а также на прилегающей территории"
– Юсуп Умавов
Он подчеркнул, что гражданам окажут всю необходимую помощь.
Что произошло?
Взрыв бытового газа, в результате которого пострадали 8 человек, произошел в многоэтажке в Махачкале утром 9 августа. В ходе осмотра дома было решено временно переселить жителей двух подъездов. Часть из них уехала к своим родственникам, а остальные – в гостиницы.