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В одном из районов Махачкалы ввели режим ЧС 

В одном из районов Махачкалы ввели режим ЧС 
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
В Советском районе Махачкалы, где ранее прогремел взрыв, временно ввели режим ЧС. Помощь медиков понадобилась 8 гражданам. 

Власти Махачкалы ввели режим ЧС в Советском районе. Об этом сказано в Telegram-канале градоначальника. 

"Управляющая компания приступит к наведению порядка в подъездах дома, а также на прилегающей территории"

 – Юсуп Умавов 

Он подчеркнул, что гражданам окажут всю необходимую помощь. 

Что произошло? 

Взрыв бытового газа, в результате которого пострадали 8 человек, произошел в многоэтажке в Махачкале утром 9 августа. В ходе осмотра дома было решено временно переселить жителей двух подъездов. Часть из них уехала к своим родственникам, а остальные – в гостиницы.

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