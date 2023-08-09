Дагестанские электросети не выдержали аномальной жары

Специалисты филиала "Россети Северный Кавказ" - "Дагэнерго" проводят восстановительные работы в Махачкале, где из-за аномальной жары была нарушена работа ряда энергетических объектов, сообщает в своем Telegram-канале пресс-служба компании.
"Во всех случаях причиной технологических нарушений стал существенный неконтролируемый рост нагрузки на энергообъекты, в указанных трансформаторных подстанциях температура достигала 70-80 градусов Цельсия"
- "Дагэнерго"
Еще утром по данным Единой дежурно-диспетчерской службы города в Махачкале оставались без электроэнергии 55 объектов, к 13 часам их число уменьшилось до 29, сообщил глава города Юсуп Умавов, передает "Интерфакс".
Сейчас в городе над устранением последствий аварий работает 12 аварийных бригад, уже завершены работы на четырех энергообъектах, - написал в своем Telegram-канале мэр Махачкалы.
Напомним, как ранее сообщал "Вестник Кавказа", только накануне из-за аномально высокой температуры воздуха в Махачкале сгорели четыре трансформаторные подстанции, две из них оперативно восстановили. Из-за установившейся жары власти республики ввели ограничения на подачу электроэнергии в дома жителей в дневное время, чтобы избежать перегрева оборудования.