Дагестанские электросети не выдержали аномальной жары

Опубликовано: 16:13, 9 авг 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Несмотря на принятые меры, изношенные электросети Дагестана не прошли проверку жарой – перебои с подачей электроэнергии первыми почувствовали на себе жители дагестанской столицы.

Специалисты филиала "Россети Северный Кавказ" - "Дагэнерго" проводят восстановительные работы в Махачкале, где из-за аномальной жары была нарушена работа ряда энергетических объектов, сообщает в своем Telegram-канале пресс-служба компании.

"Во всех случаях причиной технологических нарушений стал существенный неконтролируемый рост нагрузки на энергообъекты, в указанных трансформаторных подстанциях температура достигала 70-80 градусов Цельсия"

- "Дагэнерго"

Еще утром по данным Единой дежурно-диспетчерской службы города в Махачкале оставались без электроэнергии 55 объектов, к 13 часам их число уменьшилось до 29, сообщил глава города Юсуп Умавов, передает "Интерфакс".

Сейчас в городе над устранением последствий аварий работает 12 аварийных бригад, уже завершены работы на четырех энергообъектах, - написал в своем Telegram-канале мэр Махачкалы.

Напомним, как ранее сообщал "Вестник Кавказа", только накануне из-за аномально высокой температуры воздуха в Махачкале сгорели четыре трансформаторные подстанции, две из них оперативно восстановили. Из-за установившейся жары власти республики ввели ограничения на подачу электроэнергии в дома жителей в дневное время, чтобы избежать перегрева оборудования.