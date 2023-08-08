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В электроснабжении в Дагестане будут перерывы

В электроснабжении в Дагестане будут перерывы
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Компания "Россети Северный Кавказ" вводит технологические перерывы в энергоснабжении Дагестана из-за аномальной жары, чтобы избежать аварий от растущей нагрузки на энергооборудование.

Энергетики будут делать перерывы в подаче электроэнергии в Дагестане, чтобы избежать выхода из строя оборудования из-за аномальной жары, установившейся в регионе, сообщили в пресс-службе компании "Россети Северный Кавказ".

"В период аномальной жары растет нагрузка на энергообъекты. Энергетики вводят технологические перерывы для предотвращения аварий. В ряде регионов Северного Кавказа сохраняются аномально высокие температуры воздуха, которые приводят к росту сверхнормативной нагрузки на энергооборудование"

– пресс-служба компании "Россети Северный Кавказ"

Паузы в подаче электричества будут довольно ощутимыми – в среднем 2-2,5 часа, это необходимо, чтобы дать время охладиться силовым трансформаторам, а поскольку самое жаркое время – с 12 до 16 часов, именно тогда и будут проводиться временные отключения. Все энергообъекты компании уже взяты под усиленный контроль.

Что касается того, насколько долго продлятся такие отключения, в компании отметили: ожидается, что жара в Дагестане продержится до конца недели, как только температура воздуха придет в норму, отключения прекратятся.

Также в пресс-службе отметили, что технологические нарушения больше других регионов округа возможны в Дагестане, поскольку именно здесь ожидается самая высокая температура воздуха – до 42-43 градусов в тени. 

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