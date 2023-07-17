Чеченские энергетики нашли способ "воспитания" неплательщиков

Опубликовано: 19:49, 17 июл 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Как показала практика, лучший метод воспитания злостных неплательщиков – "воспитание рублем". Во всяком случае, оно замечательно подействовало на тех жителей Чечни, кто вовремя не расплатился за поставленную им электроэнергию.

Устав от злостных неплательщиков, которых на 1 июня накопилось более девяти тысяч человек, а их долги превысили 158 млн рублей, в АО "Чеченэнерго" заверили, что все они останутся без света, после чего люди побежали в пункты оплаты, рассказали в пресс-службе энергокомпании "Россети Северный Кавказ".

На поверку оказалось, что 8 из 9 тысяч как раз не предприятия, а частные потребители, и специалисты компании довели до каждого из них, что планируют отключить электроснабжение за неуплату, передает "АиФ-Ставрополье".

Предупреждение подействовало: больше половины, 4,3 тыс абонентов, погасили свои долги, а счет организации пополнился на 84,6 млн рублей.

До этого энергетики использовали более лояльные способы напоминания: обзванивали должников, отправляли им смс-сообщения и даже публиковали поименные списки на своем официальном сайте.