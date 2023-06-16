В Кабардино-Балкарии произвели ремонт самой высокой подстанции России

Опубликовано: 14:50, 16 июн 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В КБР обновили оборудование на подстанции, обеспечивающей электроэнергией инфраструктуру курорта "Эльбрус". Она также снабжает несколько населенных пунктов.

В Кабардино-Балкарии завершился ремонт подстанции "Героев Эльбруса". Об этом говорится в сообщении ПАО "Россети Северный Кавказ", специалисты которой выполняли работы.

Там отметили, что на самой высокогорной подстанции России, которая располагается на высоте 2,1 тыс метров над уровнем моря, было обновлено оборудование.

Подстанция обеспечивает электроэнергией инфраструктуру курорта "Эльбрус", а также несколько населенных пунктов и систем канатных дорог.