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В курорт "Эльбрус" инвестируют десятки миллиардов

В курорт &quot;Эльбрус&quot; инвестируют десятки миллиардов
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
В ближайшей перспективе в развитие всесезонного курорта "Эльбрус" в Кабардино-Балкарии планируется инвестировать свыше 23 млрд рублей, сообщил глава региона Казбек Коков.

Объем инвестиций в обновление и развитие всесезонного курорта "Эльбрус" в Кабардино-Балкарии составит более 23 млрд рублей, сообщил глава региона Казбек Коков.

"Это сопоставимо с государственными вложениями и позволит быстрее обновить внешний облик курорта и построить необходимую инфраструктуру", - написал Коков в своем Telegram-канале, передает "Интерфакс".

Также ведется работа по привлечению на курорт новых резидентов: уже одобрены две заявки, рассматриваются еще несколько.

К 2024 году на курорте появятся две новые канатные дороги, а зона катания будет увеличена на 6,2 км. Будет создана концепция благоустройства поляны Азау, а также значительно усилена система искусственного оснежения: число снежных пушек на курорте в 2024 году увеличится в 10 раз.

"Сезон катания станет еще продолжительнее, хотя и сейчас он длится с конца октября по июль - почти девять месяцев. Это делает Эльбрус привлекательным для многих любителей активного отдыха, экстремальных видов спорта и природных достопримечательностей Кабардино-Балкарии"

 - Казбек Коков

Напомним, горный курорт "Эльбрус" располагается на южных склонах одноименной горы на территории природного парка "Приэльбрусье" в Кабардино-Балкарии. Сейчас в нем около 15 км трасс различной сложности, связанных сетью подъемников.

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