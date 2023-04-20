Власти Кабардино-Балкарии рассчитывают нарастить турпоток более чем на 80%

В Кабардино-Балкарии в течение ближайших полутора лет планируют нарастить турпоток более чем на 80%, до 2 млн человек. В прошлом году в регионе побывали 1,2 млн путешественников.
Руководство Кабардино-Балкарии собирается к 2025 году нарастить туристической поток до 2 млн человек, сообщил руководитель республики.
Выступая 20 апреля с посланием парламенту КБР, Казбек Коков заметил, что за весь прошлый год в регионе побывали свыше 1,2 млн путешественников.
По его словам, для того, чтобы рост продолжался, КБР должна обладать соответствующей инфраструктурой.
В качестве основных направлений для развития туризм Коков назвал курорт "Эльбрус", дестинации в Черекском районе и Нальчик.