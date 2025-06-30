Желания стать ядерной державой у Ирана нет – МАГАТЭ

В МАГАТЭ не видят признаков того, что Иран хочет превратиться в ядерную державу. В агентстве отметили, что сейчас нет никаких оснований полагать, что Исламская Республика реализует свой потенциал для создания ядерного оружия.

Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси считает, что Иран не стремится обзавестись ядерным оружием. Об этом он сообщил в интервью польской газете Rzeczpospolita.

"Тот факт, что Иран может получить ядерное оружие, и тот факт, что оно у него есть, – это два разных вопроса. Данные, которые мы предоставили, действительно были чувствительными, поскольку указывали на определенный потенциал для создания ядерной бомбы"

– Рафаэль Гросси

При этом руководитель агентства подчеркнул, что это не дает оснований утверждать, что этот потенциал будет реализован. По его словам, даже если бы Исламская Республика хотела это сделать, на реализацию ушли бы месяцы и даже больше.

Гросси пояснил, что иранцам пришлось бы заняться переработкой обогащенного урана в металл, к чему они еще не приступали.

"Во-вторых, необходимо создать целый ряд очень сложных систем, которые к тому же должны быть достаточно малы, чтобы поместиться в ядерной боеголовке"

– глава МАГАТЭ