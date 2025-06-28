Вестник Кавказа

Сотрудники МАГАТЭ покинули Иран

Атомиум
© Фото: Дарья Мелехова/ “Вестник Кавказа“
Инспекторы МАГАТЭ покинули Иран и направились в Вену. Рафаэль Гросси заявил о важности обсуждения с Ираном условий для возобновления деятельности.

Группа инспекторов МАГАТЭ после пребывания в Тегеране покинули Иран, сообщает пресс-служба организации.

Уточняется, что сотрудники МАГАТЭ направились в штаб-квартиру Агентства в Вене. Они находились в Тегеране в течение конфликта между Ираном и Израилем.

В пресс-службе отметили, что гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси подчеркнул важность обсуждения Агентства с Тегераном условий для возобновления деятельности в Иране.

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