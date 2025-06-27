Тегеран намерен продолжить сотрудничество с МАГАТЭ

Глава МИД Ирана заявил, что Тегеран продолжит сотрудничество с МАГАТЭ. Ранее президент ИРИ подписал законопроект о приостановлении сотрудничества с Агентством.
Руководитель иранского внешнеполитического ведомства Аббас Аракчи заявил, что Тегеран сохраняет приверженность Договору о нераспространении ядерного оружия.
Глава дипломатии Исламской Республики также сообщил о намерении государства продолжить взаимное сотрудничество с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ).
Министр иностранных дел подчеркнул, что сотрудничество Тегерана будет осуществляться через Высший совет нацбезопасности ИРИ по очевидным причинам безопасности.
Ранее иранский президент Масуд Пезешкиан подписал законопроект о приостановлении сотрудничества Тегерана с МАГАТЭ. До этого проект был одобрен парламентом страны.