Ирану не нужно ядерное оружие – Аракчи

Иран думает над тем, стоит ли вести переговоры с США по ядерной проблематике после атаки, совершенной этой страной на ядерные объекты Исламской Республики, сообщил глава МИД ИРИ. Он также отметил, что Иран не нуждается в ядерном оружии.

Глава МИД Ирана Аббас Аракчи назвал ядерное оружие "бесчеловечным" и противоречащим исламским принципам.

"Мы считаем ядерное оружие не только бесчеловечным, но и противоречащим принципам ислама. Во-вторых, мы не считаем, что оборона нашего государства требует ядерного оружия"

– иранский министр

Он подчеркнул, что данный вид оружия сделал бы Исламскую Республику более уязвимой.

"Разумеется, внутри Ирана на этот счет ведутся до сих пор дискуссии, и есть другие лица, которые не разделяют моей точки зрения"

– Аббас Аракчи

Говоря о переговорах с Соединенными Штатами по ядерному вопросу, он отметил, что Иран в настоящее время пытается понять, стоит ли после последних событий доверять американцам и начинать с ними новые переговоры.

Ирано-израильский конфликт

В ночь с 12 на 13 Израиль нанес удары по военным и ядерным объектам Исламской Республики. В еврейском государстве объяснили, что приняли решение провести данную операцию из-за того, что Иран сейчас как никогда близок к созданию ядерного оружия и угрожает мировой безопасности. Менее чем через сутки Иран совершил ответные удары.

Атака США

США поддержали Израиль и вступили в конфликт в ночь с 21 на 22 июня, атаковав ядерные объекты Ирана атаковали США. Всего через несколько дней после этого Израиль и Иран договорились о прекращении огня.

Переговоры Ирана и США

В апреле и мае состоялось пять раундов ирано-американских переговоров, посвященных ядерной тематике. Шестой раунд должен был состояться в середине июня, однако из-за обострения конфликта Израиля и Ирана он был отменен. Ожидается, что новые переговоры состоятся в ближайшее время.