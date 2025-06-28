Одобрения Хаменеи на переговоры с США ждут в Иране – СМИ

Верховный лидер должен дать добро на проведение переговоров с США. Последний раунд ирано-американских переговоров состоялся в мае.

Чиновники в Иране заинтересованы в проведении переговоров с Соединенными Штатами, но ждут одобрения верховного лидера страны. Об этом пишут средства массовой информации.

По данным Jerusalem Post, старт переговоров возможен только при согласии на это Али Хаменеи.

"Высокопоставленные иранские чиновники ждут зеленый свет от верховного лидера Али Хаменеи на начало переговоров с администрацией Трампа"

– Jerusalem Post

В апреле и мае состоялось целых пять раундов ирано-американских переговоров, посвященных ядерной сделке. Следующий раунд должен был пройти в середине этого месяца, однако из-за обострения конфликта Ирана с Израилем встреча была перенесена.